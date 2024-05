“Ma come vi viene in mente?”. Il volo, finale amaro per il trio. È successo durante l’ultima puntata de “Il Volo – Tutti Per Uno” in moltissimi ci hanno fatto caso e chiaramente più di qualcuno ha poi commentato sui social non proprio con simpatia per i tre ‘tenorini’ italiani. Ma cosa è successo? Seppur il successo per loro sia tangibile e gli ascolti, almeno da quello che sembra, siano andati bene (anche se dobbiamo aspettare conferma riguardo lo share), c’è qualcosa che non torna.

Tanti ospiti celebri insieme a Gianluca Ginoble, Piero Barone ed Ignazio Boschetto, per la finalissima c’erano anche: Eleonora Abbagnato, Giorgia e Federica Panicucci. Ma non solo, anche Max Pezzali, Nek, Riccardo Cocciante, BigMama, Rose Villain, Nina Zilli ed Enrico Brignano. Eppure c’è stato un ‘grande assente’ almeno in relazione a quello che scrivono molti utenti sui social.





Uno in particolare ha fatto arrabbiare alcuni spettatori: Michele Zarrillo. Ma cosa è successo? In effetti i tre cantanti, famosi in tutto il mondo, hanno intonato lo splendido brano “Cinque Giorni”. E chiaramente, appena hanno iniziato a cantare, il pubblico si è scaldato sperando e attendendo l’arrivo di Michele Zarrillo, l’autore del pezzo. La canzone va avanti ma di Zarrillo neanche l’ombra. Ed è qui che molti utenti decidono di manifestare tutto il proprio disappunto per questa svista considerata ‘madornale’.

Seppure la loro interpretazione sia stata magistrale, non pochi internauti hanno deciso di scrivere qualcosa ai danni de Il volo: “Vi odio”, scrive un utente. E ancora: “Io che per un nano secondo mi sono emozionata pensando che stesse per arrivare Michele Zarrillo. Due secondi dopo piangevo perché non c’era”. Un altro scrive: “Lo avete bistrattato” (a non invitarlo, ndr). Ma è proprio così?

Oppure magari Il volo aveva invitato il famoso cantante romano che invece era impegnato? Nessuno ad oggi lo sa con certezza, di fatto la sua non-partecipazione si è sentita. A parte questa piccola ‘svista’ chiamiamola così, in realtà il loro show è andato alla grande. I live all’Arena di Verona sono stati tutti old-out e il pubblico sembra aver decisamente apprezzato.

