Incredibile situazione alla Rai nella mattinata del 16 maggio. Una gaffe clamorosa ha coinvolto la trasmissione Unomattina e le immagini che sono andate in onda hanno fatto il giro della rete in poche ore. Erano precisamente le 8.35, quando il pubblico si è subito reso conto che qualcosa non stesse quadrando. Ma l’errore non ha avuto una brevissima durata.

Infatti, alla Rai la gaffe che ha riguardato Unomattina è stata di oltre 2 minuti, come si è potuto evincere dal filmato diventato virale sul social network X. Innanzitutto c’è stata la sigla del TG1, poi ci si è soffermati sullo spot del meteo ma l’interruzione c’è stata immediatamente. Ed ecco che è stato mostrato qualcosa che ha lasciato tutti veramente di stucco.

Rai, clamorosa gaffe su Unomattina: cosa è successo in diretta

La Rai, protagonista di questa gaffe inaspettata, ha ripreso lo studio di Unomattina senza luce. E subito si è capito che fossimo di fronte ad un fuori onda che non doveva essere trasmesso. Si intravedevano delle foto di alcune aree dell’Italia, devastate dal forte maltempo delle ultime ore. Inoltre, c’erano anche immagini sull’alluvione del 2023 in Emilia-Romagna.

Nel fuori onda si è riconosciuto il conduttore di Unomattina, Massimiliano Ossini, con alcune persone che lavorano dietro le quinte al suo fianco. La schermata è poi diventata blu e si è sentito il presentatore soffermarsi sulla perturbazione. Stando al racconto di Novella 2000, forse era un video che doveva essere registrato, infatti c’era anche un dialogo coi tecnici in corso. Ma c’è un’ipotesi sul perché ci sia stata questa messa in onda.

Tutto questo è andato in onda (così come lo vedete) alle 8:35 su Rai 1. #blooperspic.twitter.com/4tnzPzE5av — LALLERO (@see_lallero) May 16, 2024

Ci sarebbe un problema tecnico all’origine del disservizio. Ma i telespettatori, soprattutto su X, hanno protestato perché si sarebbero aspettati maggiore professionalità da parte degli operatori Rai.