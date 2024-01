Affari tuoi è un programma seguitissimo e non c’è puntata che non coinvolga il pubblico di Amadeus su X, l’ex Twitter. Quella di mercoledì scorso, per esempio, ha visto protagonista Fabrizia di Sassari che, rimasta con 100mila e 200mila euro, oltre a un pacco blu ha deciso di accettare 49mila euro. Alla fine della gara ha scoperto che nel suo pacco c’erano 100mila. A quel punto molti utenti hanno criticato questa scelta di accontentarsi e alcuni hanno insinuato che il gioco di Rai1 sia pieno di coincidenze e che il montepremi più alto resista fino alle ultime battute di gioco.

“Certe volte vedendo ste partite verrebbe da pensare che è tutto concordato, poi ripensi a quando perdono e ti ricredi”, ha scritto qualcuno. Altri invece hanno manifestato sospetti sulle dinamiche di Affari Tuoi. Come “Non capisco perché molti concorrenti rifiutano le offerte grandi quando ci sono ancora tanti pacchi grossi che possono uscire e poi alla fine quando hanno 75% di possibilità di prendere i pacchi maggiori si fanno fregare dal dottore accettando poco. Un mistero”.

Affari tuoi, pubblico incredulo: cosa si è sentito sul finale

La puntata di giovedì 4 gennaio 2024 ha invece visto protagonista Luca, concorrente della Lombardia che vive e lavora in campagna in provincia di Lecco, di mestiere agricoltore e allevatore di bovini. Ma questa volta la “stranezza” non ha riguardato il suo percorso ma qualcosa di inusuale che tutti hanno sentito sul finale. Intanto cosa è successo.

Il concorrente, dopo aver rifiutato l’ultimo cambio pacco proposto dal dottore, si è portato a casa ben 15mila euro, contenuti nel 19. Nel 20, invece, c’erano 75 euro. Tutto bello, grandi festeggiamenti in studio per la vittoria di Luca. Ma proprio durante gli abbracci, nel momento dei titoli di coda sono partiti anche degli strani versi non da tutti graditi, per la verità.

Come dei muggiti. Sì, proprio il verso della mucca inserito dalla regia come “omaggio” al lavoro del concorrente che alla fine è riuscito a portare a casa un bel gruzzoletto ma non sono piaciuti a tutti. Al pubblico non è sfuggito e X è pieno di messaggi come “ma che so sti versi?” o “Perché c’è una mucca di sottofondo?”. E qualcun altro ha chiesto: “Ma il verso della mucca sparato a 400 decibel? Perché?”. Oppure: “La mucca in sottofondo vi prego sto morendo dal ridere AHAHA“.