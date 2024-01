Ad Affari tuoi finalmente il turno di Roberta, la concorrente della Puglia che da giorni e giorni era in studio ad aspettare. La lunga attesa, però, finalmente è finita mercoledì 10 gennaio, per la gioia del pubblico. “Finalmente Roberta da Barletta. Se rimaneva lì un altro po’ percepiva la pensione”, si legge su X. E ancora: “Io sono innamorata di Roberta!”, “Finalmente Roberta da Barletta!”. Accompagnata dal fidanzato e presto marito Marco, alla fine ha accettato l’offerta del “dottore”.

Prossima al matrimonio, Roberta da Barletta ha deciso di portare a casa 36mila euro. Era rimasta con il suo pacco, il numero 1, e il numero 19. In uno dei due c’erano 200mila euro, nell’altro 50. Ma prima di aprire gli ultimi pacchi rimasti, è arrivato un colpo di scena. Il fidanzato della concorrente ha detto: “Io ho fatto un sogno, non ho voluto influenzarti. Numero 1, 200 mila euro“. Il pacco numero 1 era quello che aveva lei.

Affari tuoi, il gesto di Amadeus mai fatto prima

Pubblico in studio, a casa e anche Amadeus senza parole. “Se ci sono 200mila euro lì, tu sai che te lo ricorderà per sempre? Al matrimonio lei ti dirà ‘Ricordati che mi hai fatto perdere 200mila euro‘”, ha detto il conduttore di Affari tuoi mentre la stessa Roberta era incredula davanti a quella confessione.

Il pacco numero 1, però, non conteneva i 200mila euro ma solo 50 per fortuna. Ma questo non è stato l’unico momento degno di nota della puntata di mercoledì sera. Roberta si è infatti presentata alla corte di Amadeus con del sale, donatole dalla nonna, come portafortuna. Come prima cosa, quindi, Roberta si è gettata quel sale alle spalle dal centro dello studio.

Momento stracult: il lancio del sale #affarituoi pic.twitter.com/Rkv6ZnbUFx — perché Sanremo è SanrEdo 💐💐🎶 (@rienneva_plus) January 10, 2024

Amadeus che continua a lanciare il sale sul telefono 🛫 #affarituoi pic.twitter.com/dk97Brw28A — Francesca🪽 (@_cielodiperle) January 10, 2024

Ma non è finita qui perché a un certo punto del gioco, dopo che alla concorrente della Puglia era stato offerto un cambio del pacco, Amadeus ha detto: “È tanto carina tua nipote e non crede alla cattiveria del dottore ma…”. E a quel punto ha preso a gettare sale contro il telefono. Una scena mai vista nel programma che, nemmeno a dirlo, ha fatto esplodere X.