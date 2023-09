Lutto a La7, morto lo storico giornalista. A darne notizia, poco fa, è stato Enrico Mentana che sui suoi social ha scritto un lungo messaggio di addio all’amico, collega e per anni compagno di lavoro alla “colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari”.

Aveva 70 anni e al momento non sono state diffuse la cause della sua morte. Ne aveva invece 23 quando ha iniziato la carriera nell’emittente romana di Teletevere, per poi passare sul finire degli anni ’80, all’emittente TMC che poi sarebbe diventata La7 nel 2001, di cui è stato una delle colonne portanti. Nel 2015 annuncia il suo ritiro, ospite del TG La7 condotto da Enrico Mentana, a cui seguirà la conduzione di altre edizioni del telegiornale prima delle pensione.

Leggi anche: Lutto in Rai, il giornalista se n’è andato a 42 anni. Il triste annuncio dei colleghi





Lutto a La7, morto il noto giornalista Armando Sommajuolo

E quando Armando Sommajuolo lasciò il Tg Enrico Mentana gli dedicò un servizio durante l’edizione delle 20. Alla fin, stretta di mano in studio e ringraziamenti di rito, con il direttore che gli disse che quella del suo ritiro è stata “l’unica esclusiva che ti ho mai visto fare”. Una battuta che poi è stata da molti interpretata male come una umiliazione pubblica. Ma non era affatto così per il giornalista oggi scomparso.

“Permettetemi di ringraziare pubblicamente il direttore Enrico Mentana, che venerdì scorso mi ha commosso e sorpreso passando quel servizio giornalistico che mi è stato dedicato, stringendomi poi la mano e ringraziandomi in diretta – disse Sommajuolo – Al contrario di quanto scritto da alcuni piccoli giornali, ho apprezzato moltissimo quest’atto, che considero un atto di gentilezza nei miei confronti. Ma si sa, l’interpretazione della realtà, essendo soggettiva, spesso riflette il proprio modo di essere. E se si è volgari, evidentemente si interpreta la realtà in modo volgare”.

Oltre ad essere stato uno dei volti più autorevoli della testata giornalistica, Armando Sommajuolo ha condotto anche programmi come Tesori di Famiglia e Zona Blu e, negli anni ’90, ricoperto il ruolo di inviato speciale. Ha seguito le principali crisi internazionali dall’Albania alla Somalia e Ruanda, dal Kosovo all’Afghanistan, passando per l’Ucraina, la Libia e raccontando anche la tragedia lo tsunami a Banda Aceh. Senza dimenticare i programmi di approfondimento condotti sempre su La7, come LIFE, condotto insieme a Tiziana Panella.