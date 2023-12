Lutto nella tv e non solo, il famoso attore e comico è morto dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’artista era a casa con la sua famiglia quando è deceduto. L’uomo è stato descritto come “non solo l’amorevole fratello maggiore che tutti vorrebbero nella loro vita”, ma anche come “un partner creativo unico nel suo genere”, secondo una dichiarazione del fratello. E ancora: “Sarò per sempre grato di aver trascorso una vita insieme a lui, dentro e fuori dal palco, per oltre 60 anni. Il nostro rapporto era come un buon matrimonio: più stavamo insieme, più ci amavamo e rispettavamo l’un l’altro. Siamo stati davvero benedetti”.

I due sono stati senza dubbio uno dei gruppi comici più irriverenti della tv. Insieme si esibivano in un duo di commedie musicali folk e divennero noti per la loro controversa satira politica. Il loro spettacolo di varietà, The Smothers Brothers Comedy Hour, andato in onda dal 1967 al 1969, fu notoriamente ritirato dalla CBS dopo che i due presero posizione contro la guerra in Vietnam e si schierarono a favore dei diritti civili nei loro spettacoli.





Parliamo chiaramente di Tom Smothers, morto all’età di 86 anni. Sebbene Tom e Dick abbiano fatto causa alla CBS dopo la cancellazione del loro show, dimostrando di non aver violato il contratto, il programma non è mai tornato in onda. In un’intervista del 2019 condivisa da All Arts TV, Tom ha riflettuto sulla cancellazione di The Smothers Brothers Comedy Hour e ha detto: “Cinquant’anni dopo, ripenso al nostro licenziamento e sono ancora incazzato”.

Sempre nel 2019, il National Comedy Center ha portato Tom e Dick di nuovo sul palco per onorare il loro contributo alla comicità. Journey Gunderson, direttore esecutivo del centro, ha lodato i successi e la bravura comica del fratello in una dichiarazione condivisa su Facebook mercoledì.

“Tom Smothers non è stato solo uno straordinario talento comico che, insieme al fratello Dick, è diventato il duo comico più duraturo della storia, intrattenendo il mondo per oltre sei decenni, ma è stato un vero campione della libertà di parola, sfruttando il potere della comicità per superare i limiti e la nostra coscienza politica”, ha dichiarato Gunderson.

