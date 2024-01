Lutto nel mondo della tv e dello sport: “Un eterno grazie”. L’uomo si è spento all’età di 73 anni e per anni ha diretto una delle reti più importanti del panorama sportivo nazionale, contribuendo significativamente al panorama giornalistico italiano. La sua morte è stata annunciata da Sportitalia, attualmente diretta da Michele Criscitello. Proprio l’attuale direttore di Sportitalia, ha detto: “La mia vita l’hai cambiata nel 2005 portandomi da Avellino a Milano”.

>> “Poi puzza…”. Grande Fratello, Varrese choc su Beatrice. E ora il pubblico parla di querela

E ancora: “Due giorni fa ci siamo tenuti per mano in quel maledetto letto di ospedale, ma ancora riuscivi a parlare di ascolti e chiedevi come andasse la tv. Eri stanco, hai lottato tutta la vita. Un eterno grazie Bruno”. Parliamo chiaramente di Bruno Bogarelli, il fondatore e precedente direttore di Sportitalia. Bogarelli è noto per aver avuto un ruolo fondamentale nella creazione dei telegiornali di Fininvest, essendo stato un pioniere nell’informazione televisiva durante l’era di Berlusconi.





Lutto nel mondo della tv e dello sport: “Un eterno grazie”

Sportitalia ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime il proprio cordoglio per la perdita del suo fondatore e direttore. E chiaramente, come abbiamo detto, anche l’attuale direttore Michele Criscitiello e l’intera redazione hanno espresso il loro dolore e le loro condoglianze alla famiglia di Bogarelli. Nel 1981, Bogarelli ha acquisito i diritti di trasmissione dell’NBA per l’Italia, successivamente ceduti a Primarete Indipendente, una rete televisiva edita da Rizzoli.

Poco prima, Bogarelli era stato chiamato da Silvio Berlusconi, che stava per lanciare la sua rete televisiva e desiderava trasmettere il campionato NBA. Tuttavia, Berlusconi avrebbe dovuto attendere la chiusura di Primarete Indipendente per poter trasmettere il campionato, a partire dalla stagione 1981/1982. Prima di fondare Sportitalia nel 2004, Bogarelli era un dirigente di Fininvest molto vicino a Silvio Berlusconi e direttore di Videonews e della redazione sportiva di Mediaset.

Ha diretto Sportitalia fino al 2013, quando si è ritirato. La comunità sportiva televisiva è in lutto per la perdita di Bruno Bogarelli, che è morto a 73 anni dopo una lunga malattia. Nel 1985, Bogarelli è stato uno dei protagonisti del lancio di La Cinq, il canale francese di Fininvest, e successivamente ha fondato SportItalia, di cui è stato direttore. Tre anni fa, suo fratello Marco è morto a causa di una polmonite da Covid.

Leggi anche: “Vabbè, allora fai come ti pare!”. Affari Tuoi, tensione tra Teresa e il marito: la scelta difficilissima, poi il dramma