Cinema e televisione in lutto, l’attrice morta a soli 42 anni. Se ne è andata giovane l’artista che aveva raggiunto il successo con le serie tv “I miei adorabili vicini” e “Paso adelante”. A dare l’annuncio è stato il collega Miguel Ángel Muñoz con il quale aveva lavorato in numerose produzioni.

Le cause della morte non sono state rivelate. L’attore Miguel Angel Munoz ha scritto su X: “Non posso credere alla vita. Ci siamo divertiti moltissimo a realizzare insieme MAV (“I miei adorabili vicini”)… Riposa in pace Daniela. Famiglia e amici più cari, vi accompagno nel sentimento”.

È morta a 42 anni l’attrice Daniela Costa: chi era

In queste ore tantissimi stanno inviando di cordoglio per la scomparsa dell’attrice spagnola Daniela Costa. Era nata a Barcellona e aveva cominciato a lavorare come attrice molto giovane. Ha avuto poi una lunga carriera nel teatro, al cinema e in televisione anche se sul piccolo schermo non si vedeva da tempo.

Daniela Costa era conosciuta anche in Italia grazie alla serie tv spagnola “Un Paso Adelante”. L’ultima volta la fiction era stata trasmessa su Antena 3 tra il 2004 e il 2006. In Italia invece è stata messa in onda su Italia 1, mentre recentemente è stata riproposta in streaming su Netflix.

Daniela aveva preso parte a produzioni spagnole di TeleCinco come El Commissario e Lalola. Al cinema aveva lavorato in ‘Mi chiamo Sara’ o ‘Non si può avere tutto’. Al teatro aveva interpretato opere come Sant Jordi, Terra baixa, Mareig, El cap del drac e Homes. Il suo ultimo lavoro è stato un video intitolato “Amen” nel 2014, diretto da Oskar Salcedo, che era il suo partner.

