Lutto nel mondo della televisione per la morte dell’attore delle serie tv. “È con grande tristezza e con il cuore pesante che io e le mie sorelle annunciamo la scomparsa del nostro caro fratello”, ha detto la sua famiglia. “Mancherà molto a coloro che lo amavano e alla sua grande capacità di portare risate e gioia a così tanti”, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla famiglia.

Mike Batayeh , attore e comico noto per il suo ruolo in “Breaking Bad ” nei panni del manager della famigerata lavanderia a gettoni di Gus, è morto. Aveva 52 anni. Batayeh è morto il 1 giugno per un attacco di cuore mentre dormiva nella sua casa nel Michigan, ha detto la sua famiglia in un comunicato stampa diffuso in queste ore.

Leggi anche: “Sì, è ora di dirlo”. Liliana Resinovich, la confessione dell’amante Claudio Sterpin





Mike Batayeh, morto l’attore di Breakind Bad: aveva 52 anni

Mike Batayeh ha recitato in tre episodi di “Breaking Bad” della AMC nei panni di Dennis Markowski, manager della lavanderia a gettoni Lavanderia Brillante, che fungeva anche da laboratorio di metanfetamine per i protagonisti della fortunata serie tv Walter White e Jesse Pinkman. Ha recitato in film come “American Dreamz” di Paul Weitz, “Don’t Mess with the Zohan”, “Gas” e ha interpretato il ruolo principale di Mike nel film del 2012 “Detroit Unleaded”.

Nella sua carriera di comico, Mike Batayeh si è esibito e ha recitato in importanti cabaret come Gotham di New York e Laugh Factory di Los Angeles, Comedy Store, Improv e Icehouse. Batayeh è diventato uno dei primi comici americani a esibirsi per il pubblico locale in Medio Oriente. Ha fatto spettacoli a Dubai, dove ha girato uno speciale per Showtime Arabia, così come in Egitto, Libano, Nazareth e Giordania.

Mike Batayeh è stato invitato per due anni consecutivi dalla famiglia reale di Giordania ad esibirsi all’Amman International Comedy Festival. L’attore era nato a Detroit. Una celebrazione del servizio alla vita si terrà il 16 giugno presso l’impresa di pompe funebri Vermeulen-Sajewski a Plymouth, Michigan alle 14:00.