Lutto nel mondo della televisione per la scomparsa dell’ereditiera e socialite diventata una star grazie a un programma in onda sulla piattaforma Netflix. La sua famiglia ha confermato la sua morte all’Associated Press in una dichiarazione, in cui si afferma che la causa del decesso è stata un ictus. Non è stato immediatamente chiaro quando o dove sia morta la vittima.

“Ci rattrista il cuore annunciare che Anna Shay, una madre amorevole, nonna, stella carismatica e il nostro raggio di sole più luminoso, è morta”, ha detto la sua famiglia in una dichiarazione pubblicata dall’Associated Press: “Anna ci ha insegnato molte lezioni di vita su come non prendere la vita troppo sul serio e godersi le cose belle. Il suo impatto sulle nostre vite ci mancherà per sempre ma mai dimenticato.

Leggi anche: “È morto all’improvviso”. Cinema sotto choc, l’attore si è spento nella sua casa: aveva 79 anni





Anna Shay, morta a 62 anni la protagonista di Bling Empire

Sebbene Bling Empire , un reality show sulle vite favolose di un gruppo selezionato di ricchi asiatici e asiatici-americani che vivono a Los Angeles, è stato cancellato dopo solo tre stagioni, Anna Shay è diventata rapidamente uno dei volti preferiti dai fan nella stagione inaugurale del reality show. Anna Shay è apparsa in 22 episodi, secondo l’Internet Movie Database. Suo padre, Edward Shay, è stato il fondatore della società globale di appaltatori della difesa Pacific Architects and Engineers. Mentre suo padre era americano, la madre di Shay, Ai Oizumi Shay, era in parte giapponese e in parte russa.

Jeff Jenkins, che ha prodotto lo spettacolo e altri successi come “Al passo con i Kardashian”, ha elogiato Anna Shay in un’intervista con la rivista Town & Country nel 2021. “Considero un regalo personale che lei abbia accettato di partecipare”, ha detto. “Ma è anche un regalo per tutti quelli che guardano”. La presenza di Anna Shay nello show era quella di una matriarca a volte intimidatoria, ma molto amata.

“Anna è gentile con le persone”, ha detto Guy Tang, un altro membro del cast, in un episodio, “ma se oltrepassi il suo limite, ti taglierà”. Christine Chiu, Kim Lee, Kane Lim, Kevin Kreider e Kelly Mi Li hanno recitato insieme a Shay nella serie. Kevin Kreider ha reso omaggio a Shay sulla sua pagina Instagram verificata lunedì dopo la notizia, dicendo: “Non sai mai quando sarà il tuo ultimo addio. Così inaspettato e desiderato quando ti ho visto l’ultima volta a pranzo mi sarei preso un momento per annusare le rose e vivere un’ultima avventura con te”. Sei stata davvero unica nel tuo genere e ci mancherai per sempre”, ha scritto invece Mi Li su Instagram.