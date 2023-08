Una notizia terribile ha sconvolto il piccolo schermo. Una perdita enorme per milioni di persone, che lo seguivano costantemente sui social. La televisione è in lutto per Angus Cloud, l’attore morto ad appena 25 anni. Era uno dei protagonisti di una delle serie più apprezzate a livello internazionale, compresa l’Italia. E ora improvvisamente tutti sono stati costretti a dirgli addio troppo presto, a soli sette giorni dalla morte del suo papà.

A confermare il suo decesso è stata la famiglia del 25enne, attraverso una nota inviata al sito TMZ. La televisione è in lutto e dice addio ad una stella, Angus Cloud, che aveva davanti a sé ancora tanto da dare sia professionalmente che umanamente. A chiamare i soccorsi è stata la madre del giovane attore, che lo ha trovato senza vita all’interno della loro casa di Oakland, California, quindi negli Stati Uniti. E nel comunicato dei parenti si è fatto riferimento ad alcuni problemi di salute di lui.

Televisione in lutto, l’attore Angus Cloud è morto a 25 anni

Sono tutti ancora sotto choc, in primis il mondo della televisione, costretta a fare i conti con questo lutto inaspettato. Questo quanto dichiarato dalla famiglia di Angus Cloud, morto troppo prematuramente: “È con il cuore più pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a un uomo incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico”.

Infine, la famiglia di Angus ha aggiunto in relazione alle sue problematiche mentali: “Speriamo che la sua scomparsa possa ricordare ad altri che non sono soli e che non devono combattere da soli in silenzio. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le sue risate e il suo amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento perché stiamo ancora elaborando questa perdita devastante”. Cloud era famoso per essere uno dei protagonisti della serie Euphoria, dove interpretava il personaggio Fezco, amico di Rue, impersonata dall’attrice Zendaya.

Nonostante la polizia non abbia ancora stabilito la causa della sua morte, il sito TMZ ha parlato di “una possibile overdose”. Le forze dell’ordine hanno comunque avviato un’indagine, affinché sia fatta piena luce sulla vicenda. I sanitari lo hanno trovato senza polso e il suo decesso è stato constatato sul posto. Inoltre, Page Six ha anche rivelato, grazie ad una fonte, che Angus Cloud “aveva confessato di aver pensato di farla finita, dopo essere tornato dalla sepoltura di suo padre in Irlanda”.