Si è spento il 31 gennaio all’età di 68 anni Lando Francini, attore italiano noto per il suo contributo al teatro e alla televisione. Il suo volto rimarrà impresso nel cuore di chi, da bambino, lo ha seguito nel celebre programma per l’infanzia di Rai 3, “Melevisione”, dove ha dato vita al personaggio del Cuoco Basilio.

Nato in Brasile, Francini proveniva da una famiglia d’arte: suo padre, Mauro Francini, era scenografo e insegnante alla Civica Scuola d’Arte Drammatica “Piccolo Teatro di Milano”, mentre la madre, Klara Hetenyi, era pittrice e costumista. Dopo essersi diplomato nel 1974 in animazione teatrale alla Civica Scuola d’Arte Drammatica di Milano sotto la guida di Sergio Missaglia, iniziò la sua carriera come mimo al Teatro alla Scala, lavorando con registi di grande rilievo come Dario Fo, Luca Ronconi e Giorgio Strehler.

Lutto nella televisione, addio a un volto della storia Rai: ha fatto divertire i più piccoli

Dal 2003 al 2006, il suo ruolo nella “Melevisione” lo rese un volto amatissimo dai più piccoli, lasciando un segno indelebile nella memoria di una generazione di telespettatori. Il suo impegno teatrale, tuttavia, andava ben oltre la televisione. Insieme a Chiara Magri, con il “Teatro del Vento”, si dedicò con passione al teatro per le nuove generazioni, portando in scena storie capaci di affascinare attraverso sagome, colori e ombre.

Alla notizia della sua scomparsa, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e affetto. Chiara Magri ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza in un messaggio sentito: “Grazie a tutti della vicinanza, Lando e il teatro passione – vita sono qui con me e con chi condivide e ha condiviso questa nostra grande avventura”.

Anche Jacopo Melio ha ricordato l’attore, sottolineando la sua importanza nel mondo del teatro: “Lando Francini era molto più del mitico Cuoco Basilio della Melevisione. Attore, regista, drammaturgo. Con il ‘Teatro del Vento’, insieme a Chiara Magri, ha dedicato la sua vita e la sua bravura al teatro per le nuove generazioni: tra colori, sagome e ombre, per tanti anni ha incantato ragazze e ragazzi facendoli sognare e stupire. Fare teatro, oggi, è una sfida. Farlo per giovanissime spettatrici e spettatori lo è ancor di più. Francini sapeva farlo bene, per questo oggi è un giorno triste e non solo al Fantabosco. Per questo c’è bisogno di più artisti come lui. Un abbraccio alle sue persone care”.

Anche Assitej Italia, associazione teatrale per ragazzi, ha espresso il suo dolore: “Ricordiamo Lando Francini che ci ha lasciato oggi, un artista che ha dedicato con passione e talento la sua vita all’arte e al teatro per le nuove generazioni. Le sue storie prendevano forma nelle sagome, nei colori, nei dipinti e nelle ombre che animavano la scena, incantando generazioni di giovani spettatori. Il suo segno resta, così come restano le emozioni che ha saputo donare. Un abbraccio ai suoi cari, a Chiara Magri e a tutto il Teatro del Vento”.

Lando Francini lascia un’eredità artistica importante, fatta di emozioni, teatro e creatività. Il suo contributo rimarrà vivo nei cuori di chi ha avuto il privilegio di vederlo all’opera, sul palco e sullo schermo.