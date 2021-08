Lutto nella Rai, addio alla ‘signorina buonasera’. Per 40 anni è entrata nelle case degli italiani

Grave lutto nel mondo della televisione e della Rai. La “signorina buonasera’ è morta lasciando tutti nel dolore più profondo. La notizia ha immediatamente fatto il giro della rete e in tanti stanno piangendo la sua scomparsa, confermata anche dalla famiglia. I suoi parenti hanno riferito che la donna è deceduta all’interno di un ospedale della capitale Roma, dove era ricoverata dopo essere stata colpita da una breve malattia, che purtroppo non le ha dato alcuna speranza di sopravvivenza.

Se n’è andata per sempre a 92 anni. Stando sempre a quanto comunicato dai familiari, i suoi funerali avranno luogo nella giornata di lunedì 23 agosto a partire dalle ore 10.15 nella chiesa di Santa Maria in Trastevere. In particolare a fornire tutti i dettagli del caso ci ha pensato il nipote della storica annunciatrice della tv pubblica italiana, Giacomo Olivi. La donna è apparsa per la prima volta nel piccolo schermo il 22 ottobre del 1953 per presentare un documentario dell’Enciclopedia Britannica e l’ultima volta nel 1993.

Successivamente la ‘signorina buonasera’ Nicoletta Orsomando ha presentato anche ‘Cineselezione’, ‘L’amico degli animali’, ‘Sette giorni al parlamento’. Il suo viso assolutamente sereno e il suo sorriso sono stati gli elementi fondamentali di Nicoletta Orsomando, accompagnati dalla sua incredibile dizione e da un’eleganza straordinaria. La donna è anche stata ospite in alcuni programmi televisivi ed ha presentato alcune rubriche di intrattenimento, apprezzate da una moltitudine di pubblico.





Nicoletta Orsomando era nata a Casapulla (Caserta) l’11 gennaio del 1929. Nei tempi più recenti, nel 2010 ha preso parte al varietà ‘Insegnami a sognare’ di Pino Insegno e poi nel 2011 a ‘Domenica In’ di Lorella Cuccarini. Nel 2011-2012 è stata anche giurata de ‘La prova del cuoco’ presentato da Antonella Clerici e nel 2014 è stata ospitata su Rai 2 a ‘Il Musichione’ del gruppo Elio e le Storie Tese. Successivamente nel 2016 ha lavorato insieme alla collega Rosanna Vaudetti al varietà ‘Dieci cose’.

Per quanto riguarda la vita privata di Nicoletta Orsomando, nel 1957 si è unita in matrimonio con il giornalista Roberto Rollino e dalla loro unione amorosa è stata concepita la figlia Federica. Dopo sei anni di nozze si sono separati, fino a giungere al divorzio negli anni Settanta. Da registrare anche tre esperienze cinematografiche nei film ‘Piccola posta’, ‘Totò lascia o raddoppia?’ e ‘Parenti serpenti’.