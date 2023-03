“Addio a una persona perbene”. Lutto alla Rai, è un dolore anche per Bruno Vespa

È morto Marco Zavattini, storico autore di “Porta a Porta“. Se n’è andato nella mattinata di oggi, lunedì 13 marzo, a Roma l’autore di famosi programmi della tv come “Domenica In” e “Porta a Porta”. Figlio dell’indimenticato regista, scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini, Marco è scomparso a 88 anni. Era nato il 10 settembre 1934. A dare l’annuncio è stato dall’ex direttore di Rai 2, Rai Ragazzi e delle sedi Rai di Abruzzo e Molise Massimo Liofredi.

“È venuto a mancare il mio amico di una vita Marco Zavattini – ha fatto sapere Massimo Liofredi – Un grande autore televisivo e un maestro dello spettacolo italiano, una persona con cui ho condiviso in Rai numerose trasmissioni televisive, tra cui Domenica in. Con la scomparsa di Marco Zavattini se ne va un altro pezzo di storia dello spettacolo italiano“.

Il dolore per la perdita di “una persona buona e gentile”

“Figlio del celebre regista Cesare Zavattini – dice ancora Liofredi – Marco è stato una persona che ha contribuito alla nascita e alla scrittura di tante trasmissioni della tv italiana. Da Domenica in fino a Porta a porta. Una persona buona e gentile, con cui si lavorava sempre bene“.

“È stato un onore – prosegue Liofredi – essere suo amico e aver potuto condividere con lui tante belle pagine di televisione. Una televisione fatta bene, con la cura per ogni dettaglio e senza volgarità, e che probabilmente non tornerà più. Sono vicino alla famiglia, ai figli e a tutte le persone che fino all’ultimo hanno lavorato con lui”.

Pure Bruno Vespa ha voluto ricordare, anche a nome della redazione, l’autore con cui ha collaborato a lungo: “Con Marco Zavattini scompare una delle figure più rappresentative nella storia di Porta a porta anche a nome della redazione. È stato con noi fin dall’inizio e non è voluto mancare nemmeno nei periodi di difficoltà fisica con i suoi raffinati consigli per il mondo dello spettacolo e non solo. Ci stringiamo con tutto il nostro affetto alla moglie e ai figli”.

