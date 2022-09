“Addio, mi hai spezzato il cuore”. Lutto per Paolo Conticini, l’annuncio tra le lacrime

Lutto per Paolo Contincini, sui social l’annuncio dell’attore. È stato un anno molto intenso per l’attore che ha trionfato nell’ultima edizione de Il cantante mascherato sotto il costume di Volpe. Pisano, 53 anni, la carriera di Paolo inizia da lontano e contro il volere dei genitori. A 16 anni via di casa per cercare di realizzare il suo sogno ma le cose non vanno come si sarebbe aspettato. Così passa da diversi lavori: modello, spogliarellista, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra .



Dove conobbe Christian De Sica all’età di 23 anni. Debutta come attore, lavorando numerose volte con De Sica, sia per il cinema che per la televisione. Negli ultimi anni prende parte alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle (2020) accompagnato dalla ballerina Veera Kinnunen. Un anno dopo, a partire dal 4 ottobre 2021, debutta come conduttore sul Nove del programma Cash or Trash – Chi offre di più?. A Dicembre torna come conduttore allo Zecchino D’Oro giunto alla sua 64ª edizione, insieme a Francesca Fialdini.

Lutto per Paolo Contincini, morto il cane Iago



Sempre accompagnato dalla moglie Giada Parra con cui il legame resta solidissimo. “Siamo insieme da 25 anni. La chiamo la bella addormentata sul divano perché la incontrai a una sfilata di moda. Io mi ero addormentato su un divano e al mio risveglio vidi lei che dormiva su un altro divano. Aveva gli occhi azzurri, mi innamorai subito”.



Giada che lo aiuterà ad affrontare questo difficile momento. Nelle ore scorse infatti Paolo Contcini ha annunciato la morte di Iago, un piccolo chihuahua che gli è stato accanto per nove anni. “Fai buon viaggio amore mio… l’amore che ci hai dato in questi 9 anni sarà ineguagliabile. Ciao Iago, ciao piccolo”. Le parole dell’attore e conduttore hanno immediatamente scatenato di commenti.



“So bene cosa vuol dire perderli ed è qualcosa di terribile, ma l’immenso amore che ci hanno regalato resterà sempre”. Scrive Sandra Milo: “Un grande abbraccio colmo di comprensione e sincero affetto”. Quindi Gessica Notaro: “Noooo, ma che dici?”. E ancora Carolyn Smith, sua giudice a Ballando con le stelle: “Mi dispiace tanto. So cosa si sente quando perde un amore grande. Un abbraccio”.

