Lutto in tv, in una delle serie più amate della storia: La signora in giallo con l’indimenticabile Angela Lansbury nel ruolo principale. Un anno fa ci aveva lasciato l’attrice di origine inglese, morta nel sonno nella sua casa di Los Angeles a ottobre 2022. Ed era nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Jessica Fletcher ne La signora in giallo, di cui aveva girato 12 stagioni. Nel 2013 le era stato conferito l’Oscar alla carriera. Ma oggi è un altro pilastro della serie ad essersene andato.

È morto lunedì scorso in una casa di cura a Pacific Grove, in California Peter Steven Fischer, uno dei tre creatori de La signora in giallo. La notizia della sua scomparsa, avvenuta a 88 anni, è stata confermata a qualche giorno di distanza dal nipote Jake McElrath, che ne ha parlato con l’Hollywood Reporter. Ma nella sua lunga e prolifica carriera non certo si ricorda solo la serie tv con la mitica Angela Lansbury.

Lutto in tv, morto il creatore de La signora in giallo

Come riporta anche il quotidiano Repubblica, Peter Steven Fischer ha fatto la storia della televisione con serie poliziesche di successo come Colombo ed Ellery Queen. E proprio lavorando con i creatori delle due serie nel 1984 Fischer propose alla CBS la Signora in giallo, un personaggio che fonde elementi di Agatha Christie e Miss Marple.

Dopo il rifiuto iniziale da parte dell’attrice Jean Stapleton, affidò insieme ai colleghi il ruolo da protagonista il ruolo di Jessica Fletcher, un’insegnante di inglese in pensione, scrittrice di gialli e detective dilettante, a Angela Lansbury, tre volte candidata all’Oscar. Scrisse il pilota della serie, intitolato L’omicidio di Sherlock Holmes, trasmesso il 30 settembre 1984, e fu coinvolto nella scrittura di quasi 40 episodi, oltre a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo per sette stagioni.

Per il suo lavoro di sceneggiatore della serie ha ricevuto un Edgar Award e tre nomination agli Emmy Award tra il 1985 e il 1987. La signora in giallo è andata avanti fino al 1996 anche se Fischer ha deciso di lasciare la serie televisiva di successo dopo 7 anni, poiché non ne voleva ripetere gli schemi narrativi. Ma ha poi scritto per diverse serie televisive. Dopo aver lasciato Hollywood, ha intrapreso una carriera di scrittore a tempo pieno, scrivendo numerosi romanzi gialli.