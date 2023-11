Il mondo della danza e della televisione è addolorato dalla perdita di Daniela Romano, ex ballerina del celebre programma televisivo “Saranno famosi”, oggi conosciuto come “Amici”, sempre portato avanti da Maria De Filippi. Per tutti, già dalla prima edizione, è come una grande famiglia, tutti accomunati dalla passione per il canto e la danza. Daniela ci ha lasciati all’età di 40 anni, lasciando dietro di sé un sentimento di tristezza e commozione tra amici, colleghi e fan. Nonostante le circostanze della sua prematura scomparsa non siano ancora chiare, ci sono voci riguardo a una possibile malattia che l’avrebbe colpita recentemente.





La notizia della sua morte è stata diffusa sui social media da Mirna Brancotti, sua collega e amica, che ha espresso il suo dolore con parole commoventi, rievocando momenti condivisi e la crudele imprevedibilità della vita. La sua dipartita ha scosso la comunità di artisti e ballerini che hanno condiviso il palco con lei, unendoli in un silenzioso abbraccio di lutto.

Paolo Idolo, un altro volto noto del programma e vicino a Daniela durante la trasmissione, ha condiviso un ricordo personale e intimo attraverso i suoi canali social, raccontando di uno sguardo che ha segnato l’inizio di un legame speciale. Nel suo messaggio traspare il profondo affetto e la perdita che avverte, un vuoto che lo accompagnerà per sempre.

La scomparsa di Daniela Romano non solo crea un vuoto nel cuore di coloro che l’hanno conosciuta e amata, ma segna anche il ricordo di una figura artistica che ha emozionato e coinvolto il pubblico con la sua passione per la danza. La sua eredità vivrà attraverso i ricordi di quegli “sguardi” che hanno toccato le vite di molti.