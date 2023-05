“Vi comunichiamo che se n’è andato”. Lutto a MasterChef, l’addio improvviso a 46 anni

Una terribile notizia ha scosso il mondo della televisione. MasterChef è in lutto per la morte di un volto molto noto del programma e del piccolo schermo. La terribile comunicazione ha scosso milioni di telespettatori, rimasti increduli. Un annuncio devastante, che non ha provocato solamente enorme sofferenza nei suoi familiari ma anche in tutti coloro che lo avevano apprezzato professionalmente. E c’è stata quindi la cancellazione della puntata in segno di rispetto.

Dunque, MasterChef è in lutto per la scomparsa di uno dei protagonisti più noti. Inizialmente c’era stato mistero in relazione alla causa della sua morte, visto che non erano stati riferiti particolari. Successivamente è intervenuta la polizia attraverso un portavoce ed è stato comunicato che non si è in presenza di una dipartita dai lati oscuri, quindi potrebbe essersi trattato di un decesso naturale. Struggente il messaggio diffuso dai suoi parenti sui social.

Leggi anche: Tv in lutto, l’attore è morto a soli 47 anni: l’annuncio pieno di dolore della famiglia





MasterChef in lutto: “Il nostro cuore è a pezzi per la sua morte”

Questo l’annuncio sul volto di MasterChef, che ha causato un lutto molto grave: “Con il cuore completamente a pezzi e senza sapere come potremmo vivere la vita senza di lui, siamo devastati nel condividere che è morto ieri. Così tante parole possono descriverlo, così tante storie possono essere raccontate, ma in questo momento siamo troppo sopraffatti per metterle in parole. Per coloro che hanno incrociato la sua strada, sono diventati la sua compagnia o sono stati abbastanza fortunati da essere la sua famiglia, conservate questo fiero scozzese nei vostri cuori quando berrete il vostro prossimo whisky”.

A morire è stato lo chef Jock Zonfrillo, giudice di MasterChef Australia. E proprio domenica 30 aprile doveva essere trasmessa la prima puntata, che è stata ovviamente eliminata dal palinsesto. La famiglia del 46enne ha poi aggiunto: “Vi imploriamo per favore di farci soffrire in privato mentre troviamo un modo per navigare attraverso questo, e trovare spazio dall’altra parte per celebrare il nostro insostituibile marito, padre, fratello, figlio e amico”. Lui era nato in Scozia e lavorava dal 2019 nel programma, insieme a Melissa Leong e Andy Allen. Ha dovuto dire addio alla terza moglie e a 4 figli.

Lui era anche un conduttore tv, che da adolescente aveva dovuto combattere la sua dipendenza dall’eroina. In Australia era capo chef del ristorante 41, poi ne ha aperto un altro che si chiama Orana. E quest’ultimo è stato eletto il migliore della nazione.