“Abbiamo parlato di cinema e arte… e abbiamo riso un sacco! Mi ha persino fatto ridere sul letto di morte. Ha aspettato di morire stasera fino alla fine del mio spettacolo, quando uscito dal teatro. Ha fatto il suo ultimo inchino mentre salivo in macchina per tornare a casa. Mi mancherai terribilmente, grazie per essere stato nella mia vita”. Con queste parole l’amico e collega ha annunciato la scomparsa dell’attore.

Protagonista dell’amata soap opera in onda in Italia dal 7 febbraio 1983 al 2009 (tra i tre canali di Mediaset: Canale 5, Italia uno e Rete 4) quando la programmazione è stata interrotta a causa degli alti costi per l’acquisto degli episodi. Ambientata a Genoa City, Febbre d’amore racconta le vite dei ricchi Blair e i più modesti Foster, a cui si sono poi aggiunte i clan dei Chancellor, gli Abbott, i Newman, i Winters ed i Baldwin.

Brett Hadley, morto l’attore della soap opera Febbre d’amore

Brett Hadley è morto all’età di 92 anni. L’uomo che interpretava il detective della polizia di Genova Carl Williams in Febbre d’Amore è morto mercoledì al Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills in California. Come detto, l’annuncio è stato fatto dall’amica Mary Ann Halpin. Il suo post ha commemorato la vita dell’attore, uno dei grandi protagonisti di Febbre d’amore.

L’amico di Brett Hadley da 30 anni, Darcy Lee Caplan, ha confermato a The Hollywood Reporter che è morto mercoledì di sepsi al Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills. L’uomo ha confermato che la sua sepsi era dovuta a un’infezione ossea. In Febbre d’amore, l’attore Brett Hadley vestiva i panni del padre di Paul Williams (Doug Davidson) nel 1980 ed aveva recitato fino al 1990, quando il suo personaggio era misteriosamente scomparso.

Nel 1998 Brett Hadley è tornato come Jim Bradley, uomo che aveva perso la memoria e non ricordava la sua vera identità. L’attore ha lasciò definitivamente la soap opera Febbre d’amore nel 1999. Ha debuttato in televisione in un episodio del 1969 di Reporter alla ribalta, poi ha recitato in soap e serie tv come Ironside, Sulle strade della California, Una famiglia americana, Il tenente Kojak, Marcus Welby, Agenzia Rockford, I Colby, Mike Hammer.