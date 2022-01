Grave lutto per l’attrice della tv: morta la mamma. “Se n’è andata e ha portato il mio cuore con lei”

Grave lutto per la celebre attrice de Il Segreto. Con un messaggio, l’attrice ha voluto condividere con i fan l’ultimo addio all’amata mamma. la triste notizia è stata resa pubblica sul profilo Instagram dove a corredo delle parole di amore, il volto de Il Segreto ha mostrato una serie di scatti fotografici che ritraggono la madre in tempi diversi.

“Mia madre se n’è andata e ha portato il mio cuore con lei”, questo il contenuto del messaggio reso pubblico da Silvia Marsò in seguito al triste lutto che l’attrice purtroppo si trova ad affrontare. Non potevano che fare seguito numerosi messaggi di vicinanza da parte di follower e colleghi.

Nonostante Silvia sia entrata nel cast de Il Segreto a partire dalla dodicesima stagione nei panni di Donna Isabel De Los Vivos, non è certo mancato da parte del pubblico un apprezzamento sentito. Classe 1963, la splendida Silvia è originaria di Barcellona e da sempre appassionata di teatro e cinema, al punto da riscuotere successo fin dagli esordi, avvenuti non appena diciottenne nel 1981 nel film ‘Gent d, qui’.





Una carriera che da allora non si è mai arrestata e che ha visto Silvia prendere parte ad altre pellicole di successo come ‘The Dead Mother’ di Juanma Bajo Ulloa, ‘Amor, curiosidad, prozak y dudas’ di Miguel Santesmases, ‘Nosotras’ di Judith Colell; ‘Cuadrilátero’ di José Carlos Ruíz; ‘Ángeles S.A.’ di Eduard Bosch, ‘Freedomless’, di Xoel Pamos; ‘Myway’ di Toni Salgot, ‘Pájaros muertos’, di Guillermo and Jorge Sempere.

E cosa si sa della vita privata dell’attrice? Non così tanto se non che oltre a una splendida attrice ed elegantissima donna, Silvia ha anche dato alla luce un figlio. Amorevole, sorridente, solare e carismatica, un profilo di donna decisamente diverso da quello interpretato nei panni della Marchesa. Silvia si è presa cura dell’amata madre fino all’ultimo.