Ancora un lutto nella famiglia del ‘Grande Fratello’. Un addio doloroso, dopo quello del collaboratore Luca, avvenuto solamente qualche giorno fa. Nemmeno il tempo di iniziare ad elaborare la prima perdita, che il programma in onda su Canale 5 è stato costretto a salutare per l’ultima volta un’altra persona, che tanto ha dato nel corso della sua carriera professionale. A portarselo via per sempre è stato un attacco di cuore, che non gli ha dato alcuna speranza di sopravvivenza. E in tanti ora lo piangono.

Soltanto pochi giorni fa sulle pagine del reality show è infatti comparsa la foto di Luca, un lavoratore al quale la produzione era era molto legata. “Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale. Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori”. Ad accompagnare il testo una foto del volto del lavoratore scomparso, ma non ci sono ulteriori dettagli oltre al suo nome, né si conosce l’età dell’uomo e le ragioni del decesso.

La persona che è stata molto vicina al ‘Grande Fratello’ è deceduta in seguito ad un infarto improvviso, mentre si trovava nella sua stanza di un B&B della capitale Roma. Aveva 55 anni ed aveva collaborato anche con altre trasmissioni televisive, oltre che con la casa di moda ‘Dolce & Gabbana’. In quest’ultima occasione aveva preso parte ad una sfilata fatta a Monreale, un paese in provincia di Palermo. E la sua terra di origine era proprio questa. Anche il sindaco di Palermo ha espresso le sue condoglianze.





A perdere la vita è stato lo sceneggiatore Filippo Sciortino, che aveva lavorato nel ‘Grande Fratello’. Queste le parole del primo cittadino palermitano, Leoluca Orlando: “Era un artista a 360 gradi. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di mettersi in gioco in varie occasioni lavorative. Esprimo il mio profondo cordoglio ai suoi familiari”. E a parlare della scomparsa di Filippo Sciortino ci ha pensato anche un cugino dell’uomo, che ha voluto spendere frasi piene di affetto nei suoi confronti.

Il familiare dell’ex lavoratore del ‘Grande Fratello’ ha detto: “Ciao cugino caro, Filippo Sciortino, lo stesso nome di mio padre. Una persona speciale, pieno di entusiasmo e vitalità. Hai fatto dovuto la gavetta e le tue immani capacità ti hanno fatto diventare un grandissimo artista della televisione e del cinema, i tuoi rapporti con gli altri erano sempre cortesi e gioviali, sei stato apprezzato da tutti quelli che ti hanno conosciuto”.