Lutto nel mondo del giornalismo. Un dolore indescrivibile nell’apprendere la notizia della prematura scomparsa della giornalista venuta a mancare a soli 38 anni in seguito a una complicazione. L’annuncio è stato comunicato attraverso una nota scritta dai colleghi dell’emittente. Una persona bella, gentile e disponibile, così la ricorda chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

Amanda Hanson muore a 38 anni, l’ultimo addio dei colleghi. Arriva come un fulmine a ciel sereno il comunicato dell’emittente che ha annunciato la prematura scomparsa della giornalista e conduttrice: “Siamo sconvolti nell’annunciare la perdita della nostra collega Amanda Hanson. Amanda, era un’amata giornalista, collega e amica”, si apprende su Daily Mail.

Lutto nel mondo del giornalismo: Amanda Hanson muore a soli 38 anni

Originaria di Memphis, Amanda aveva di recente coronato il sogno del matrimonio insieme a Darren Nierdermyer. Entrata nella grande famiglia di Action News 5 Digital Desk solo negli ultimi anni, Amanda era già riuscita a occupare un ruolo importante. Il suo debutto invece era avvenuto nel ruolo di conduttrice del notiziario K8 a KAIT in Arkansas.

E da allora Amanda era conosciuta e apprezzata con il nome di “Dancin’ Hanson”. Le sue dichiarazioni di non troppo tempo fa non appena ricevuto l’incarico di giornalista dopo aver conseguito il master in comunicazione strategica nel 2020: “Non avrei mai immaginato che avrei fatto quello che sto facendo adesso”. E ancora: “Mi piacerebbe pensare che ballerei a Broadway ” se non fosse una giornalista. Hanson ha avuto una “emergenza medica” all’inizio di questa settimana che ha causato complicazioni fatali.

“I suoi racconti di rinnovamento non mancavano mai di far ridere il nostro gruppo”, ricordano ancora i colleghi della Action 5 News “con Amanda che spesso rideva più forte”, aggiungono. “Amanda era la persona più energica che si potesse mai incontrare. Ho avuto così tanta gioia per la vita, per il Signore, per la famiglia e per gli amici”, ha scritto la squadra sportiva K8 in un post su Facebook. “Scommetto che sta ballando proprio adesso in Paradiso e guardando i Memphis Tigers.”