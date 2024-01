Temptation Island, grave lutto per la famosa concorrente. Stiamo parlando di Katia Fanelli che dopo l’esperienza nello show condotto da Filippo Bisciglia è diventata un’influencer. Collabora con diversi brand che “hanno puntato sull’esclusività del suo carattere”, si legge sul suo sito ufficiale. È seguita da 240 mila followers e condivide scatti di sé al lavoro o durante il tempo libero.

Proprio oggi, venerdì 19 gennaio, è una giornata importante per Katia Fanelli che compie 30 anni. Tuttavia l’ex protagonista di Temptation Island non ha alcuna voglia di festeggiare perché pochi giorni fa ha perso il papà. Lei stessa ha spiegato cosa è successo all’uomo con il quale aveva un fortissimo legame.

Leggi anche: “Loro sono i più trash”. Temptation Island 2023, svelata la prima coppia ufficiale: chi sono Gabriela e Giuseppe





Lo straziante messaggio di Katia Fanelli per la morte del papà

“Mi manca il fiato, ho il cuore frantumato e le forze che mi abbandonano – scrive Katia Fanelli su Instagram – Scrivo con le lacrime agli occhi perché dieci giorni fa è venuto a mancare mio babbo… un brutto malaccio ce l’ho ha portato via in soli 2 mesi… 💔

A volte la vita è veramente ingiusta ed il destino veramente crudele. Oggi compio 30 anni, tu non ci sei ed io non sento alcun bisogno di festeggiarlo, perché non è questa la mia priorità”.

“Sei stato il Babbo più grandioso e coraggioso che potessimo mai avere – dice ancora Katia – perché senza di te ad oggi non saremmo diventati ciò che siamo; per tutti i valori della vita che ci hai insegnato. Un gran lavoratore, con tanta umiltà, sani valori e saldi principi.

Sempre pronto ad aiutare tutti. E proprio per questo ti ricorderanno, per la tua grande bontà d’animo; perché sei stato una forza della natura”.

“Babbino, ricordati che sei il nostro orgoglio e rimarrai sempre con noi – conclude Katia –

Tuoi figli mamma e animali compresi. Cha la natura ti accolga con amore. So che da lassù ci guardi e ci proteggi e stai tranquillo che ci prenderemo noi cura della mamma. Ciao Babbo

Ti amiamo ❤️”.

Katia Fanelli, nel 2019 era la ‘Fotonica’ di Temptation Island: come è diventata e cosa fa oggi