Cinema e tv in lutto. Addio alla popolare attrice, la sua vita tra successi e tragedie familiari

Il mondo del cinema e anche quello della televisione sono in lacrime. Se n’è andata per sempre una grande attrice, molto apprezzata e conosciuta. I suoi fan sono travolti dal dolore per la sua morte, confermata nelle scorse ore dalla sua famiglia. La donna è scomparsa precisamente nella giornata di domenica 3 aprile. Tutti la ricordano in particolare per il ruolo di un famosissimo personaggio, che l’ha lanciata agli onori della cronaca in una delle serie televisive più viste nel suo paese di origine.

Ad aver diramato una nota stampa per comunicare la sua dipartita sono stati i suoi adorati figli. Ne aveva avuti ben sei, concepiti durante il matrimonio col marito, celebrato nel 1958. La sua vita è stata caratterizzata da diversi lutti, che inevitabilmente l’hanno segnata nel corso della sua esistenza. Dolori davvero molto forti da sopportare, ma nonostante questo è sempre riuscita ad andare avanti e ad affrontare questi gravi lutti. Il pubblico la ricorderà sempre come un’interprete straordinaria.





Parlando appunto dei suoi drammi di natura familiare, l’attrice morta a 95 anni aveva dovuto fare i conti con il decesso del fratello John, deceduto solamente alcuni giorni dopo la sua nascita. Poi due anni più tardi a morire era stata sua sorella Marise, che aveva appena 8 anni. Infine, aveva dovuto anche sopportare la perdita del suo primo marito John, che per colpa della depressione si era suicidato nel 1957. Poi è morto anche il secondo coniuge nel 2003, Robert, affetto dalla demenza senile.

Lei era June Brown, nota per aver recitato nella serie televisiva ‘EastEnders’. La notizia della dipartita è stata riportata in primis dalla BBC. L’ultimo respiro lo ha esalato all’interno della sua casa del Surrey, in Inghilterra. Oltre ad essere stata magnifica nel piccolo e grande schermo, June Brown si era affermata notevolmente anche nel mondo del teatro. In ‘EastEnders’ era la matriarca Dot Cotton, che ha recitato in ben 2.884 episodi. Un dolore davvero devastante per i familiari e i suoi ammiratori.

Questo il comunicato della famiglia di June Brown: “Siamo profondamente rattristati nell’annunciare che la nostra amata madre, June, è morta molto pacificamente nella sua casa nel Surrey domenica sera, con la sua famiglia al suo fianco. Chiediamo gentilmente che la nostra privacy sia rispettata in questo momento molto difficile”. Ma tanti colleghi e anche la stessa BBC hanno voluto salutarla con affetto un’ultima volta.

