Tragedia e lutto nella tv e nello spettacolo: la notizia della scomparsa dell’attore, diventato famoso quando era giovanissimo, ha sconvolto tutti. Aveva 35 anni ed è stato trovato morto nella camera da letto di una casa a Fontana. Le cause del decesso non sono state ancora chiarite, ma a Tmz ha parlato il padre dell’ex bambino prodigio spiegando che suo figlio si trovava in una struttura per il recupero da dipendenze ed aveva avuto problemi legati alla droga in passato, ma negli ultimi tempi stava migliorando.

Suo fratello, nel 2008, era deceduto proprio in seguito a un’overdose. Nato nel 1988, Evan Taylor Ellingson ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo con la serie “MADtv”, a cui sono seguiti ruoli in “Titus” e soprattutto “Selvaggi”, per i quali ha avuto una candidatura agli Young Artist Award per la sua interpretazione. Tra le sue altre interpretazioni in tv ricordiamo “General Hospital”, “Bones”, “Boys Life” e “State of Mind”.

Lutto nella tv: trovato morto a 35 anni

È però nella serie “CSI: Miami” che Evan Ellingson si è fatto notare dal grande pubblico: interpretava il personaggio di Kyle Harmon, il figlio del tenente Horatio Caine, che ha debuttato nella sesta stagione e rimanendo in scena per 18 episodi.

Ancora, sempre in tv, nella serie “24” ha interpretato il personaggio di Josh Bauer per 10 episodi, il nipote di Jack Bauer dalla retrostoria molto complessa. Il suo ruolo è stato centrale per alcuni episodi fino a sparire progressivamente di scena. Ma ha recitato in film come “Confession”, “Lettere da Iwo Jima” e “La custode di mia sorella”.

Sad news for former child actor Evan Ellingson passed away at 35. Our thoughts are with his loved ones. #RIP #EvanEllingson pic.twitter.com/xasvKIEpc6 — olivers (@OliverS88776242) November 7, 2023

“La mia infanzia è stata bella – disse Evan Ellingson in un’intervista del 2009: – Ero impegnato a fare le cose che amo. Non ho avuto rimpianti perché ho scoperto presto la mia passione per la recitazione”. L’attore, come detto, aveva 35 anni e lascia una figlia, Brooklyn Ellingson, nata nel 2008.