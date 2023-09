“Buon viaggio”. Lutto a Centovetrine, l’attrice è morta a 51 anni: il doloroso annuncio

Lutto nel mondo del cinema. La celebre attrice si spegne all’età di 51 anni dopo aver lottato contro la grave malattia. Senza parole i colleghi del set ma anche il pubblico di fan che ha amato fin da subito la fiction di Don Matteo. La triste notizia si è appresa attraverso la divulgazione di un post sul profilo social della 51enne. Tantissimi i messaggi di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e viverla sia in qualità di professionista che di amica e collega.

Ketty Roselli muore a 51 anni, il triste messaggio sui social. Purtroppo notizie come questa fanno fatica a metabolizzarsi. L’attrice ha lottato contro la grave malattia fino a quando il suo cuore non ha più retto: “Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava”, si legge sulla pagina social di Instagram.

E ancora: “Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro. Per chi vuole salutarla i funerali si terranno con cerimonia buddista presso: il Teatro Marconi, Viale Marconi 698/E Roma Lunedì 2 Ottobre alle ore 11:00″.

Il suo volto è stato reso celebre soprattutto dopo la presenza tra il cast di Don Matteo, ma anche in quello di CentoVetrine nei panni della dottoressa Flavia Cortona. Una carriera luminosa quella di Ketty resa possibile grazie alla forte passione che ha sempre dedicato al mondo della recitazione. I colleghi si sono dunque stretti in un caldo abbraccio ricordandola con queste parole.



“Io e te siamo ancora là. In quel camerino, a stirare il tuo vestito rosso, a farmi insegnare come vestirmi meglio e non da vecchia. Siamo ancora là a ridere, imprecare e capire come usare i social. Io e te siamo ancora là. Per sempre”, questo il contenuto del messaggio di Ludovica Di Donato. E ancora, anche il triste addio di Michele La Ginestra che ha scritto: “Ciao piccolè”, e quello di Massimiliano Bruno: “Ci porteremo la tua simpatia nel cuore e ti dedicheremo un sorriso di fronte al mare”.