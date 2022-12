Il mondo del calcio italiano si stringe intorno all’ex centrocampista di Empoli, Torino e Sampdoria Fabio Tricarico che nella giornata di ieri ha perso il figlio. Federico, appena 15 anni, si è spento nella sua casa di Milano dove viveva. Si arreso a una brutta malattia. Immediato il cordoglio della società Empoli, per quale il papà è osservatore, apparso sul proprio canale ufficiale.



“Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e AD Rebecca Corsi, il Direttore Sportivo Pietro Accardi, i dirigenti, la squadra, e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno a Fabio Tricarico, ex calciatore e oggi osservatore azzurro, in questo momento di grandissimo dolore per la prematura scomparsa del figlio Federico. A Fabio, alla moglie Manuela, alla figlia Alessandra a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra”.

Fabio Tricarico, morto il figlio dell’ex calciatore: il cordoglio del mondo del calcio



“Empoli Football Club informa che, in segno di lutto e di rispetto verso la famiglia Tricarico, la tradizionale cena di Natale prevista per domani, mercoledì 21 dicembre, è stata annullata”. Centrocampista di quantità dopo una iniziale esperienza di alcune stagioni sui campi della Serie C (Spezia, Mantova ed Empoli) Fabio Tricarico raggiunge le Serie superiori proprio con gli azzurri toscani, allenati da Luciano Spalletti.



A La Spezia si mette in mostra con 4 reti nella stagione 1994/1995, una delle quali di testa segnata alla Pistoiese ed una con tiro dalla distanza nella gara casalinga contro la SPAL, conclusasi 2-1. La sua carriera è molto lunga e gli ha consentito di giocare su tutti i campi dalla Serie A, dove ha militato con la maglia del Torino. Esordisce in Serie A con i granata nel 1999-2000, collezionando 27 presenze.



Tornerà a vestire la maglia dello Spezia nel biennio 2003-2005, sempre in Serie C1, raccogliendo 59 presenze in due stagioni. Conquista con la maglia bianca dei liguri la Coppa Italia Serie C nella stagione 2004-2005. Dopo il ritiro ricopre il ruolo di osservatore per Torino e Catania e, in ultimo, dell’Empoli.