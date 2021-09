Un grave lutto ha colpito la famiglia di ‘Beautiful’, la famosissima soap opera in onda da tantissimi anni. Uno degli attori della stessa è deceduto nelle scorse ore lasciando tutti nel dolore più profondo. La vita dell’uomo è stata caratterizzata da molte problematiche e tragedie di natura familiare. Se n’è andato all’età di 73 anni nella giornata di mercoledì 29 settembre. Oltre a ‘Beautiful’, aveva lavorato a ‘Sentieri’ ed era anche stato sposato con una grandissima attrice di fama internazionale.

Il pubblico se lo ricorda in particolare per le sue interpretazioni in queste due soap opera. Nato nel 1948, ha subito un grandissimo dramma familiare il 18 ottobre del 2007. Dovette infatti dire addio a suo figlio, che morì a causa di un annegamento in piscina, mentre si trovavano nella loro abitazione. Il piccolo fu colpito da una crisi di convulsioni e non riuscì a riemergere dall’acqua. Nonostante il suo tempestivo intervento, insieme all’ex moglie e ai soccorritori, per il figlio non ci fu nulla da fare.

Ma non è stato il suo unico dramma in famiglia. Sua figlia Katy ebbe una diagnosi di tumore rarissimo all’occhio, quando aveva solamente tre anni di vita. Fu sottoposta ad un intervento chirurgico e ai cicli di chemioterapia, ottenendo ottimi risultati. Poi il cancro si ripresentò nuovamente alcuni anni dopo, ma sparì quasi miracolosamente, infatti i medici non sono stati in grado di fornire una spiegazione valida. Ha comunque lavorato anche in ‘General Hospital’ e ne ‘La valle dei pini’.





Il lutto che ha colpito ‘Beautiful’ ha riguardato l’attore Michael Tylo, passato a miglior vita per cause sconosciute. Infatti, non è stato rivelato il motivo del suo decesso. Lui è stato unito in matrimonio con Hunter Tylo, dalla quale ha avuto i figli Izabella Gabrielle, Katya Ariel e Michael Tylo J.r. In precedenza era stato sposato con Rachelle ed aveva avuto la figlia Kollette. Michael Tylo era nato a Detroit, negli Stati Uniti d’America, ed interpretava il ruolo di Quinton McCord in ‘Sentieri’.

Michael Tylo aveva fatto una comparsa a ‘Beautiful’ e negli anni Novanta aveva recitato anche in ‘Zorro’ con il ruolo di Luis Ramon. La notizia della sua dipartita è stata annunciata dalla preside del ‘College of Fine Arts’ dell’università del Nevada, Nancy Uscher. Qui infatti l’attore era insegnante di cinema. Una perdita devastante per il mondo della televisione e non solo.