Lutto a Beautiful, la soap opera statunitense ma seguitissima anche da noi e la più longeva in assoluto perde un altro pezzo. La notizia della morte dell’attrice è stata ora confermata anche dal manager. Nick Leicht ha infatti confermato al Times che la star di lunga data è morta domenica nella sua casa di Pasadena a causa di un cancro al seno. “Lavoro con Andrea da sette anni – ha spiegato – Era un talento così straordinario e una gioia assoluta con cui lavorare”. Nata il 18 giugno 1957 ad Aurora, Illinois, e, dopo essersi diplomata, ha frequentato l’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign.

Approdata a Hollywood nel 1978 come comparsa in “ The Fury ” di Brian De Palma e con un piccolo ruolo nella miniserie “The Awakening Land”, Andrea Evans si è spenta all’età di 66 anni. È diventata famosa prima di approdare nella grande famiglia di Beautiful: per la sua interpretazione di Tina Lord in One Life to Live della ABC, dove è rimasta dal 1979 al 1981 e poi di nuovo dal 1985 al 1990.

Lutto a Beautiful, l’attrice stroncata dalla malattia a 66 anni

L’attrice che ha ottenuto una nomination ai Daytime Emmy nel 1988, ha smesso di recitare nel 1990 ed è rimasta lontana dal suo pubblico per quattro anni dopo il calvario vissuto per via di uno stalker che le inviava anche minacce di morte. “Mi ha cambiato per sempre”, ha detto Andrea Evans in un’intervista a People nel 2008.

Dopo la pausa, Evans è apparso nei film “A Low Down Dirty Shame” e “Ice Cream Man” prima di tornare al mondo delle serie. Qui arriva il suo ingresso a Beautiful, dove ha interpretato Tawny Moore, la madre di Amber, dal 1999 al 2000 prima di approdare al ruolo di Rebecca Hotchkiss in Passions. È apparsa in 627 episodi della serie in otto anni a partire dal 2000.

Quindi il ritorno a Beautiful dal 2010 al 2011. Più recentemente l’attrice che lascia il marito, Stephen Rodriguez, e una figlia, Kylie, è apparsa nella serie targata Amazon Prime The Bay come Patty Walker dal 2017 al 2020. La notizia della sua morte è stata data anche sul profilo social di Beautiful. Sotto la foto la scritta “farà sempre parte della nostra famiglia”