Lutto atroce a Un posto al sole, la famosa e longeva fiction di Rai 3. Per chi non lo sapesse infatti, Upas è stata trasmessa per la prima volta nel 1996, questa serie televisiva ambientata a Napoli ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori con le sue storie avvincenti e i suoi personaggi ben definiti. Ciò che rende Un Posto al Sole così longevo è la sua capacità di evolversi e adattarsi ai cambiamenti dei tempi senza perdere la sua essenza.

Pur mantenendo una trama centrale che ruota attorno alle vicende dei residenti del Palazzo Palladini, la serie affronta costantemente temi attuali e controversi, riflettendo le dinamiche sociali e culturali della società italiana contemporanea. E chiaramente ogni tanto, visto che tanta gente ruota intorno al progetto in piedi da quasi 20 anni, succede anche l’impensabile.





A perdere la vita questa volta è Massimiliano Lucon, l’aiuto regista storico della serie. A renderlo noto è la stessa soap che poco dopo la fine della puntata decide di lanciare un messaggio: “La puntata è dedicata al nostro caro amico Massimilian, o Lucon”. A questo punto si sono iniziati a leggere alcuni post sui social degli attori della serie tv italiana.

Nina Soldano sui social scrive ad esempio: “Oggi non è una giornata facile. È venuto a mancare un nostro caro amico di famiglia, un grande lavoratore, una grande persona. Ma siamo qui. Quindi questa giornata la dedico a te, Max. Ciao”. Anche Marina Tagliaferri ha condiviso un pensiero: “Un’altra persona cara ci lascia e noi restiamo qui a domandarci perché? Ma il dolore non ha risposta”.

Michelangelo Tommaso ha invece scritto: “Una persona che ha sempre fatto parte della grande famiglia di Un posto al sole. Una grande perdita, una figura di riferimento per molti, una parte decisiva della vita di tante persone. Fai buon viaggio Max, la grande famiglia di Upas sentirà molto la tua mancanza”.

