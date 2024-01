Lutto in Rai, la notizia della morte arrivata nelle ore scorse. Volto familiare per milioni di italiani, si era fatto conoscere per lo stile sobrio, i toni mai sopra le righe e per la sua innata capacità di spiegare concetti ostici con la massima facilità ed un linguaggio in grado di raggiungere qualsiasi persona. Tanti i messaggi arrivati in queste ore, tra questi quello del sindaco di Novi Ligure Rocchino Muliere che ne ricorda l’anima e le grandi doti intellettuali.

“Ha dato un importante contributo alla vita politica e culturale della città. È stato anche assessore per un paio d’anni, liberale fino in fondo”, spiega il sindaco che per i funerali che si celebreranno nella chiesa della Collegiata ha deciso che il Comune parteciperà con il gonfalone cittadino. La sua scomparsa segna la fine di una pagina bella della Rai.

Lutto in Rai, morto il giornalista Alberto Masoero

Rai che proprio oggi, 3 gennaio, festeggia i 70 anni dall’inizio delle trasmissioni ufficiali. Rai che piange Alberto Masoero, intellettuale e giornalista, scomparso a Novi Ligure (Alessandria) all’età di 81 anni. Originario di Acqui Terme e laureato in Scienze Politiche a Genova, aveva iniziato la sua carriera in Rai nel 1968. Commentatore finanziario del Tg1, aveva ricoperto tanti altri ruoli.

Tra questi da segnalare la collaborazione con la rubrica settimanale “Tam Tam” di Bruno Vespa. Nel 1983, poi, aveva la lasciato il Tg1 per trasferirsi sulla seconda rete al Tg2. Tanti i successi professionali, tra i più importanti l’ufficio stampa della FIAT a Torino, ruolo dopo il quale si era occupato delle relazioni esterne di Fiat Iberica e della delegazione in Europa.

Nel 1995 è ritornato a Torino, occupandosi della comunicazione estera della Holding Fiat. Neppure dopo la pensione, nel 2000, aveva appeso la penna al chiodo. Guida il giornale Panorama di Novi dal 2005 fino al 2008, elogiato da Piero Vernetti della società editrice Panorama, che lo ha descritto come un punto di svolta per il giornale.