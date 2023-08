Report, lutto nella trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. È proprio il giornalista e conduttore a dare l’annuncio sui social. Una triste notizia, accompagnata da una foto e un lungo messaggio di addio, che in poche ore ha raccolto moltissimi messaggi di condoglianze e cordoglio da parte dei suoi fan. Il post è stato pubblicato nella giornata di lunedì 7 agosto 2023. Si è trattato di una morte improvvisa, spiega il padrone di casa del programma di inchiesta di Rai3 che nel prossimo autunno si sposterà alla domenica sera, al posto di Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Tornando al lutto nella redazione di Report, è Salvatore Foresti, tecnico della trasmissione che il giornalista Sigfrido Ranucci ha voluto ricordare attraverso le sue pagine social. È stato colpito da una morte improvvisa, come anticipavamo e come sottolinea lo stesso conduttore nel messaggio che ne dà notizia. “È scomparso il mio microfonista Salvatore Foresti. Un professionista competente, delicato, sempre disponibile”, si legge.

Lutto a Report, il triste annuncio del conduttore Sigfrido Ranucci

“Come tanti in Rai che rappresentano la forza tenace e silenziosa di quest’azienda – sottolinea Sigfrido Ranucci – Una morte improvvisa che l’ha colpito di notte mentre era su un autobus di rientro a casa. Gli mancavano pochi mesi alla pensione. Aveva risparmiato per una vita per tornare nella sua Africa”.

Quindi la conclusione: “La squadra di Report si unisce al dolore dei colleghi e della famiglia. A lui il mio grande abbraccio”. Il conduttore di Report pubblica anche la foto del tecnico della trasmissione di cui però non si hanno informazioni come per esempio l’età.

Numerosi i commenti di cordoglio da parte del pubblico di Report al post di Sigfrido Ranucci. Che riprenderà il suo posto a ottobre prossimo, con una nuova serie di inchieste. La partenza, secondo quanto risulta a TvBlog, sarebbe fissata per domenica 8 ottobre.