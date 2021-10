Attimi di tensione durante la puntata serale del GF Vip 6. Siamo al 18 ottobre e siamo agli sgoccioli dalla fine della trasmissione. Alfonso Signorini chiama in rassegna le sorelle Selassié e, in particolare, Lulù. Oramai è chiaro a tutti che la ragazza ha affrontato non pochi problemi in passato e che si è ritrovata spesso a essere vittima di eventi spiacevoli. Ne ha parlato lei stessa all’interno della casa e anche le sue sorelle, Jessica e Clarissa. Per tutti, pubblico compreso, è una ragazza fragile, da proteggere e non schernire. La stessa Lulù ha raccontato nei giorni scorsi di essere stata vittima di minacce e ricatti da parte un ragazzo.

Una persona che ha tenuto sotto scacco la povera Selassié, minacciandola che avrebbe inviato a tutti le sue foto senza veli. Inizialmente, la ragazza non riusciva a parlarne con nessuno, in quanto se ne faceva una colpa. La verità è poi venuta a galla e anche la sua famiglia, inevitabilmente, ne ha sofferto. Clarissa, che all’epoca aveva solo 12 anni, non era stata messa al corrente della situazione, ma ha scoperto tutto. La mamma e Jessica hanno cercato, intanto, di aiutare in tutti i modi Lulù.

Ora però è il momento di parlarne e Lucrezia confessa che sua madre si sentiva in colpa, poiché non era riuscita a intuire ciò che le stava accadendo. Una volta tornate nel salotto, però, non passa inosservata agli occhi attenti dei telespettatori la reazione di Manuel Bortuzzo. Il giovane è rimasto impassibile, freddissimo nei confronti di Lulù.





Molti dei gieffini si avvicinano subito alle tre sorelle e in particolare a Lucrezia per dare loro tutto l’affetto. “Manuel che usa il bicchiere d’acqua per bagnarsi gli occhi e far vedere che ha pianto RIDICOLO” e ancora “Manuel un iceberg”, questi sono solo alcuni dei commenti negativi che riguardano il nuotatore, che ha preso le distanze da Lulù nelle ultime settimane.

Questi telespettatori lo accusano di essere “anaffettivo e glaciale”, in quanto non si sarebbe neanche sforzato di abbracciare la giovane Selassié. E ancora: “La freddezza di Manuel dopo questo video su Lulù veramente disarmante. Mi hai veramente delusa” e ancora “Manuel totalmente impassibile. Spero che lei lo ignori da qui alla fine del programma”.