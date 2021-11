Lulù Selassié, non c’è verso. E a nulla servono i rimproveri in diretta di Alfonso Signorini. Al GF Vip 6 la principessa Selassié continua a stuzzicare Manuel Bortuzzo. Ora, all’ennesimo tentativo di riavvicinarsi, la reazione dello sportivo sta facendo discutere il pubblico del reality show, ma allo stesso tempo mette in luce il suo stato di esasperazione.

Nell’ultima puntata, quella di venerdì scorso, il conduttore ci ha anche scherzato su. In queste settimane i due hanno avuto un durissimo scontro, con un Manuel furioso e Lulù Selassié in lacrime. Durante la clip mandata in onda durante la diretta, in cui si vedeva Manuel in atteggiamento molto affettuoso con Solei Sorge, Alfonso Signorini ha fatto una battuta alla principessa e per questo motivo è stato duramente attaccato sui social.

Manuel esasperato da Lulù Selassié: il gesto a letto

“Adesso durante la diretta fa la favolosa e dopo va là a frignare”, ha detto di Lulù Selassié il conduttore del GF Vip 6 dopo la messa in onda del video. Ma la storia continua a ripetersi e nella giornata di domenica un altro tentativo di riavvicinamento della principessa è andato a vuoto. Lui ha tentato di darle meno corda possibile e infatti si sono praticamente parlati soltanto le sigarette.





Fin qui niente di nuovo. Da settimane nella Casa c’è questo raffreddamento che rende palese la volontà del nuotatore di essere libero. Ma nel momento di andare a dormire, Lulù Selassié ha cominciato a girare attorno a Manuel, tanto da restare ai piedi del suo letto. La reazione di lui? Vale più di mille parole.

Per un abbraccio di tre secondi che lei sicuramente gli avrà chiesto, eccola che va nella sua stanza e Manuel, appena la vede, mette il cuscino in testa, a dimostrazione del fatto che lui è rimasto sulla sua linea di pensiero. Non fatevi i film.#GFvip pic.twitter.com/dTT0p3LXaW November 22, 2021

Manuel mette il cuscino in testa appena arriva Lulù. Lui saturo. È questa la realtà. Non se ne può più. Basta vedere poco dopo come scherzava e rideva con Aldo.#GFvip pic.twitter.com/H1wySV96u5 November 22, 2021

Manuel a letto. Lulù seduta all'angolo del suo letto. Manuel mette il cuscino in faccia e toglie il microfono, chiaro segnale che voglia dormire. Lei va via. Dopo poco Manuel sveglio che parla con Aldo. È chiaro, no?! È sempre lei che gli sta addosso. #GFvip November 22, 2021

Vista la principessa ai piedi del suo letto, Manuel Bortuzzo si è messo il cuscino in faccia e si è tolto il microfono dal collo, come per far capire a Lulù Selassié di voler dormire. Lei a quel punto se ne è andata demoralizzata e lo sportivo si è subito rimesso il microfono e ha cominciato a scherzare con l’amico Aldo Montano. Un atteggiamento, questo, che sta facendo molto parlare i fan del GF Vip come si vede da Twitter.