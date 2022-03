Attimi di tensione durante l’ultima puntata del GF Vip. Protagonista assoluta, come spesso accade ultimamente, Lulù Selassié. La ragazza, sempre più ingestibile per gli altri concorrenti, ieri ha avuto da ridire ancora con la sorella e poi anche con Davide. Ma andiamo con ordine. Come sappiamo fin troppo bene, per le sorelle Sellassie sono stati giorni difficili e il padrone di casa Alfonso Signorini, durante la diretta di giovedì sera, ha voluto capire meglio i motivi di questo atteggiamento.

Le tensioni sono nate e si sono amplificate quando, per la prima volta dall’inizio del programma, Jessica ha deciso di pensare per la prima volta un po’ a sé. E messe una di fronte all’altra da Signorini, Lulù ha subito dichiarato: “E’ tutto partito da Jessica. Sono felice che lei sia più sicura perchè io l’ho sempre spronata, però in queste ultime settimane si è staccata da me e mi manca. Non è perchè lei mi deve fare delle cose, non ho bisogno di questo. Vado in giro per la casa e non la trovo”. Questo quindi il motivo che ha spinto Lulù Selassié ad essere molto dura nei confronti della sorella.

Di tutta riposta, Jessica ha risposto: “Io ho sempre spronato Lulù e non mi vedevo mai in finale. Quando ho iniziato a sostenere anche me stessa ho visto che lei ne ha risentito. Sarei più contenta se vincesse lei, ma se vincessi io le ci rimarrebbe male”. Ma non è finita, anzi, dopo questi momenti di sincerità, Lulù continua a parlare sopra tutti, mentre Jessica è in silenzio e spiega dice: “Non mi piacciono gli scontri e all’esterno l’ho sempre difesa anche quando è indifendibile”.





E ancora Jessica su Lulù Selassié: “Quando attacca me, me lo lascio scivolare, sono abituata. La amo così con me, non mi piace farla passare per cattiva, il mio silenzio è dovuto a questo”. A questo punto nella discussine si intromette anche Davide, spronato da Alfonso.

Ma neanche fa in tempo a parlare che Lulù Selassié sbotta: “Dice solo caz*ate perchè glielo chiedete. Sei solo un falso, ti sei nascosto per mesi per arrivare fino a qui”. A questo punto Davide risponde: “Questa è Lulù chiede rispetto ma non lo dà. Secondo me soffre sua sorella”. Che figura.