Finito il GF Vip 6 per Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo è tempo di andare a vivere insieme e provare nella quotidianità quel sentimento che è nato nella Casa più spiata d’Italia. I due si sono piaciuti da subito, infatti la loro è stata la prima coppia a formarsi. Poi c’è stata qualche incomprensione di troppo con Manuel Bortuzzo che in più occasioni ha chiesto di essere lasciato in pace. Tuttavia il sentimento era abbastanza forte e alla fine la storia d’amore è sbocciata tanto che hanno sin da subito deciso di andare a vivere insieme.

Quando la sorella di Jessica e Clarissa Selassié era ancora rinchiusa nella Casa di Cinecittà, il nuotatore ha fatto dei piccoli accorgimenti alla sua abitazione proprio per accogliere al meglio la fidanzata. Nel dettaglio, Manuel Bortuzzo ha fatto realizzare una cabina armadio tutta per lei, ha aggiunto un bagno e ha riempito la casa di specchi visto che a lei piace guardarsi e sistemarsi i capelli di continuo.

“Credete che io la vizi troppo? Io voglio solo che sia felice, si merita la felicità, come la merito io. Quello che ho passato mi ha insegnato che la vita va presa a morsi”, ha detto Manuel Bortuzzo al settimanale Di Più rivelando anche di aver già conosciuto “la suocera”. Hanno fatto una mini vacanza a Napoli e lui si è subito sentito in famiglia. “Lulù e io ci amiamo e facciamo progetti. Lei vuole fare la cantante e io la aiuterò. Io sono pronto a nuove sfide in tv e lei mi appoggia. Il sogno continua anche nella realtà”, ha aggiunto.





Durante una recentissima diretta Instagram delle sorelle Selassiè, proprio Lulù ha raccontato come procede la convivenza insieme a Manuel Bortuzzo, svelando cosa le ha fatto trovare il fidanzato per accoglierla in casa: “Come è stato dormire di nuovo con il mio amore? È bellissimo! Adesso non ci svegliamo con la musica a palla. Come mi sono sentita appena sono entrata a casa di mio marito? Mi ha fatto trovare il latte con il Nesquik. I dischetti per struccarsi, lo struccante. Il tappeto rosa… amore! Le luci led in camera, ovviamente viola. Specchi ovunque, adoriamo”. Dopo la diretta Instagram, proprio Manuel Bortuzzo ha postato un video in compagnia di Lulù Selassiè svelando (ironicamente) come procede la convivenza alle prese con la visione (poi fallita) di un film horror.

Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo, ospiti a Verissimo, hanno parlato del loro amore, nato nella casa del Gf Vip, e dei loro progetti futuri. “Il mio sogno più grande è quello di diventare mamma, vorrei diventare mamma presto. Ho sempre detto che mi piacerebbe entro i 25 anni”, ha detto Lulù. E Manuel ha aggiunto: “Quando sarà il momento sarò pronto, sono abituato alle sfide e in questo caso sarebbe una sfida bella”. Lulù ha affermato anche che l’amore per Manuel è arrivato subito, ma in modo inaspettato: “Non avrei mai pensato di trovare l’amore nella casa, però ho capito subito che con Manuel fosse qualcosa di speciale, siamo stati subito complici”.