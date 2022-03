Sono arrivate alla frutta le sorelle Selassié e non riescono proprio a sopportarsi l’un l’altra. Tra l’altro, forse Lulù ha intuito una cosa: che è Jessica la favorita come vincitrice e non più lei. Forse anche questo influisce a rendere il loro rapporto più ‘acido’ che mai. Per non parlare del fatto che sono come cane e gatto e sono insieme, nella stessa casa, da 6 mesi. Insomma, ci può stare. Tuttavia ha fatto molto discutere quello che è successo nelle scorse ore tra Jessica e Lulù Selassié. Sono volate parole grosse dopo che ieri Jessica ha ripreso la sorella per aver sporcato tutta la cucina per cucinare un dolce.

A quel punto, Lulù Selassié ha veramente dato di matto e se n’è uscita con una lunga esternazione sulla sorella, rivolgendosi direttamente al pubblico a casa: “Si può pulire oddio smettila. Puliamo alla fine e basta! Basta ti prego basta. Continui a discutere e sembriamo delle matte. O mio Dio ragazzi da casa, pubblico scusateci per questa scena. Ridicola ed è anche una scena ridicola. Tu non sei normale, non lo sei affatto bella mia. Scusatemi se mia sorella insiste. Si pulisce, lo sporco si pulisce, esiste appunto il verbo pulire. Lo dico per te, perché sembra una scenata ridicola”.

“Stai facendo una tragedia come se fosse successa una cosa grave da cui non si può tornare indietro”. A questo punto, Jessica, stufa dell’atteggiamento della sorella, ha risposto a Lulù Selassié: “Per fortuna che quando torniamo a casa non ti vedo e non ti sento. Sai come sarà bello, madre mia non vedo l’ora“. Tra l’altro, sempre inquirenti queste ore, c’è stata anche un’altra catfight tra loro.





Tutta colpa degli occhiali da sole. Come qualcuno saprà, il GF ha chiesto ai concorrenti di evitare l’utilizzo di occhiali da sole all’interno della casa, ma ogni tanto qualcuno prova comunque ad indossarli. Indovinate chi? Lulù Selassié dopo essersi truccata ha messo i suoi occhialoni colorati e Jessica l’ha bacchettata.

Evento SHOCK..LULU’ AVVISTATA IN CUCINA..ma sta già rompendo le scatole a Jessica.povera Jessica in mano a questa…le sta dando della ridicola .#gfvip pic.twitter.com/12UEPRTecC March 12, 2022

“Non metterti gli occhiali, lo sai, meglio che non li metti“. A questo punto Lulù Selassié ha risposto a modo suo: “Io gli occhiali me li metto quando voglio. Scusa, can you stop bothering me? Sti ca**i!“. E Jessica ha risposto: “Non vedo l’ora che usciamo e così starà con Manuel e non la vedrò e nemmeno sentirò“.