“Questo è per lui”. GF Vip, Lulù Selassié svela il contenuto della borsa e mostra il particolare regalo per Manuel Bortuzzo

Tutto si può dire di Lulù Selassié tranne che non sia un personaggio. La principessina ha più volte catturato l’attenzione dei coinquilini e del pubblico del Grande Fratello Vip 6. Lo ha fatto con i suoi modi eccentrici, le sue uscite, gli immancabili cerotti. Poi è arrivato il flirt con Manuel Bortuzzo. Anche qui se ne sono viste tante. Dopo un iniziale avvicinamento, infatti, l’ex nuotatore ha preferito frenare, mentre Lulù non ne voleva proprio sapere.

E così in diverse occasioni ha richiesto delle attenzioni a Manuel. Che però non ne ha voluto sapere. Fino a quando la passione è tornata. La sera, sotto le coperte, baci e coccole. Solo che Manuel è frastornato, si sente attratto da Soleil e non sa se il suo rapporto con l’ex fidanzata è davvero finito. Insomma un gran casino. Ma in tutto questo l’attenzione di moltissimi telespettatori è attratta da una cosa in particolare. La borsa di Lulù. Cosa c’è dentro?

Bene, finalmente nel corso del daytime del GF Vip, Lulù Selassié ha risposto alla domanda delle domande fatta da Alfonso Signorini. Cosa c’è dentro la borsa che si porta sempre dietro. Il tormentone ha trovato finalmente una soluzione. “Che cosa contiene la mia borsettina da cui non mi separo mai? – le parole di Lulù – Allora… iniziamo con i miei occhiali rosa. Trucchi e trucchetti di ogni tipo. Fard, elastici per capelli. Poi c’è anche un palloncino molto carino che ho trovato in giro per la Casa”.





Proprio su quest’ultimo oggetto si è concentrata la principessa. Della cotta di Lulù Selassié per Manuel Bortuzzo si sapeva da tempo. Beh, ora arriva l’ennesima conferma: “(Il palloncino) È carinissimo. C’è scritto ‘I love you’ e sto aspettando così lo regalo a Manu tra un po’ di tempo. È a forma di cuore, non è mai stato gonfiato. Ho cercato di gonfiarlo ma non riesco”.

Ma non è ancora finita. Ecco cosa completa l’elenco degli oggetti contenuti nella borsetta di Lulù Selassié: “Poi ho un pettine che non può mai mancare. Se mi restano impigliate le extension? No amore, io non le ho. Poi ho un gel per brufoli… ci fermiamo qua?”. Insomma l’arcano è stato svelato. Intanto, però, alcuni telespettatori se la sono presa con Lulù per una mancanza di rispetto nei confronti di Davide Silvestri. Mentre l’attore le stava parlando lei si spruzzava tranquillamente del profumo. In tanti non hanno apprezzato.