Luisella Costamagna dice addio ad Agorà. La conduttrice tv, in maniera molto sibillina, ha fatto sapere che non ci sarà lei la timone del programma la prossima stagione. Come qualcuno ricorderà, la giornalista era subentrata per sostituire Serena Bortone, migrata a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Da quel momento in poi era stata lei la padrona di casa del programma di Rai 3. Da quello che sappiamo, nella prossima stagione Agorà tornerà regolarmente in onda ma con una nuova conduzione.

Luisella Costamagna dice addio ad Agorà e lo fa con una battuta destinata a far discutere. Siamo durante la puntata del 3 giugno, l’ultima per questa stagione. Mentre era nel pieno del suo discorso, in studio ha fatto il suo ingresso Marco Carrara con una pianta. La padrona di casa ha chiosato: “E daglie, la pianta!”. Naturalmente la frase ha ricordato l’infelice reazione ai fiori che le furono portati in studio lo scorso anno. Il collega ha così fatto menzione proprio a quell’episodio, dicendo con tono simpatico che ci riprovava con un tronchetto della felicità.





Luisella Costamagna dice addio ad Agorà, la frase polemica

Luisella Costamagna ha replicato con una battuta che dava però l’impressione di una polemica: “Eeee… Non mi far parlare, non me lo posso permettere…”. Il pubblica naturalmente ha tradotto quelle poche parole in una piccata risposta a chi ha deciso di mandarla altrove. E proprio da quel tono, qualcuno ipotizza che le cose non siano andate proprio lisce.

Naturalmente, da grande professionista, la giornalista ha accettato il dono, ringraziando Carrara per averle dato manforte nel corso della sua esperienza ad Agorà. Poi le parole finali di Luisella Costamagna dice addio ad Agorà: “La mia esperienza ad Agorà finisce qui, io voglio ringraziare trucco, parrucco, costumi, tutto lo studio, la parte tecnica.

Omaggio per il giubileo di platino della Regina a

Stonehenge #agorarai pic.twitter.com/EFjJSjBv9j — Agorà (@agorarai) June 3, 2022

E ancora Luisella Costamagna dice addio ad Agorà: “La parte redazionale ma soprattutto io voglio ringraziare voi, perché per due anni io ho contato su di voi e ci siete stati. Quindi grazie e arrivederci a presto”.Ora è il momento di Agorà Estate con Giorgia Rombolà. Il pronostico per il prossimo conduttore: tutti pensano a Monica Giandotti.

