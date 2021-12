“Ho il cancro al seno e ho tanta paura”. Quando Luisa Anna Maria Monti, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha scoperto di avere dentro di sé il nemico peggiore lo ha detto apertamente. La 49enne si è ritrovata improvvisamente a dover combattere per la sua salute. Lo ha confessato l’estate scorsa sulle pagine del Magazine del programma condotto da Maria De Filippi.

Nota al pubblico di Canale5 per la sua storia con Salvio Calabretta, una di quelle andate per il verso giusto. Infatti dopo essersi conosciuti nella trasmissione di incontri più famosa d’Italia i due sono diventati davvero una bella coppia. E oltre al suo amore Luisa può contare anche sul supporto del fratello e delle tante amiche. Proprio nelle ultime ore, nella giornata di martedì 28 dicembre 2021, l’ex dama ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute e di spirito.

Le condizioni di salute dell’ex dama

“Eccomi qua – scrive nel post di Instagram l’ex Uomini e Donne Luisa Anna Maria Monti – il cammino verso la guarigione prosegue bene , sono molto stanca , il mio corpo ha subito dei cambiamenti ma sono viva , ho iniziato la terapia ormonale da un po’ e anche se comporta effetti collaterali abbastanza importanti non getto la spugna”.





Nella foto condivisa l’ex UeD ha il seno coperto da una piuma bianca. Così Luisa Anna Maria Monti spiega: “Questa piuma ha un significato, avvertire la presenza dei miei Angeli che con la loro leggerezza mi proteggono ogni giorno .. i miei genitori sono con me , dentro di me ❤️Sempre “. Anche il papà e la mamma di Luisa sono stati colpiti dal cancro ma purtroppo non ce l’hanno fatta. Lei, invece, ora sta bene e afferma: “Ora voglio buttarmi tutto alle spalle , ricominciare a vivere , rinascere ..sono stati mesi difficili e non è finita”.

“Grazie a Dio sto bene – conclude Luisa Anna Maria Monti – grazie ai medici ,🙄grazie a tante di voi che mi hanno rincuorata ogni giorno e a tutti i vostri bellissimi messaggi ❤️ non permetterò mai a nessuno di spegnere il mio bel sorriso , mai Mister T , x me stessa , x le mie Amiche Guerriere grandi esempi x me x chi come mia Madre , mio Padre , i miei nonni , mia zia le mie amiche Annamaria , Rachele , Michelle , Gabriella hanno lottato con grande coraggio e dignità e nn ce l’ hanno fatta ..Alzo gli occhi al Cielo e loro continuano a sorridermi ❤️ Grazie Dio , Grazie vita , grazie Prevenzione , Grazie al mio compagno che mi è sempre accanto”.