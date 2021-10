Fiori d’arancio per la coppia vip. La proposta dopo 9 anni d’amore in una cornice da sogno

Il video inizia con lei a bordo di una barca: i capelli ondulati, il vestito principesco, il lago di Como sullo sfondo. Lungo il percorso trova le scritte “Come in una favola”, “Tu mi fai cantare”, “Quel giorno si è avverato”. Raggiunge Luì che la aspetta, le sorride, si inginocchia, le porge l’anello: “Mi vuoi sposare?”. Lei dice “Sì” tra le lacrime. L’abbraccio, il bacio, il lieto fine apprezzatissimo dai fan. Che si complimentano, via social ovviamente lasciando migliaia di commenti sotto all’annuncio.



Dopo 9 anni di fidanzamento, dunque, la coppia più amata dai giovanissimi ha deciso di compiere il grande passo. Luì e Sofì si sposano. Meglio noti come i “Me contro Te”. Per chi non li conoscesse sono due giovani uniti dalla passione per i video, il loro canale YouTube è ormai attivo da diversi anni e conta quasi 5 milioni di iscritti, un numero impressionante che non è niente rispetto a quello su cui si attestano le visualizzazioni ottenute per i vari filmati postati.



Un successo straordinario, tanto da finire anche al cinema con un film campione d’incassi (che ha battuto anche Checco Zalone). Il loro incontro non è solo frutto della passione per YouTube, ma anche una storia d’amore: Luì e Sofì fanno coppia fissa anche nella vita, ispirando con la loro unione e complicità tantissimi teenager e bambini pronti a seguirli e a fare il loro modello.







È stata proprio la coppia di youtuber di Partinico ad annunciarlo stamattina attraverso il consueto video giornaliero. “Luì ha fatto la vera proposta di matrimonio a Sofì regalandole l’anello e chiedendole di sposarla! Un video magico e super romantico al lago di Como con sottofondo Principessa la versione italiana della nostra canzone Princesa!”, questo quanto scritto oggi sul canale youtube della coppia.



Immediati i commenti dei tanti appassionati, felici per la bella notizia che arriva ad un mese dall’annuncio del loro terzo film: “Me contro Te Il Film – Persi nel tempo”. Precedentemente la coppia aveva sbancato il botteghino con il primo lavoro: “Me contro Te – Il film. La vendetta del Signor S” e recentemente con “Me contro Te Il Film – Il mistero della scuola incantata”.