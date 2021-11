“Bacio!”. Ballando con le stelle, succede alla fine della puntata: è nata una coppia

Ballando ballando prima o poi qualcosa succede. Non è un adagio o un proverbio, ma chiunque abbia calcato una qualsiasi balera, discoteca o pista da ballo sa bene che da cosa nasce cosa… E che cose! Se la pista poi è quella di “Ballando con le Stelle” il discorso non solo non cambia, ma appare in tutta la sua evidenza, alla luce del sole. O delle telecamere. Nel programma di Milly Carlucci già nelle passate edizioni è scoppiata la passione tra i ballerini in competizione.

Proprio tra una rumba e una salsa si sono conosciuti, ad esempio, il judoka campione olimpico Fabio Basile e Anastasia Kuzmina. Più recentemente ha fatto sognare la coppia formata da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, con il gossip scatenatissimo e i fan in visibilio. È stato lo stesso ballerino a confessare pubblicamente: “Con lei ne sono successe di tutti i colori. Ci stuzzicavamo parecchio, c’era una sorta di amore litigarello e con lei ne sono successe di tutti i colori. Adesso ci sentiamo ogni tanto”. Beh, ora la ‘coppia che scotta’ è un’altra.

Qualche rumor era già uscito e addirittura si era parlato di un “bacio passionale” tra il noto concorrente e la ballerina della trasmissione di Rai1. A rivelare l’indiscrezione è stata Rossella Erra, presente al fatidico momento. I due nuovi piccioncini sono, lo avrete capito, Lucrezia Lando e Andrea Iannone. Il pilota motociclistico ci ha pure scherzato sopra: “Stiamo facendo tutto così velocemente che probabilmente di qui alla fine di Ballando faremo un matrimonio”.





E chi può dirlo. Intanto, al termine della quarta puntata di sabato 6 novembre, è arrivata un’altra improvvisa conferma. Proprio quando Lucrezia Lando e Andrea Iannone stavano rischiando l’eliminazione, i voti del pubblico li hanno premiati. E la ballerina, felicissima, ha dato un bel bacio in bocca, in diretta, allo sportivo. Il fatto ovviamente non è passato inosservato. Anche se, puntuali come in passato, sono arrivate le insinuazioni di una tresca combinata dalla produzione per far salire gli ascolti.

Fatto sta che il feeling tra i due c’è e si vede. E non è un mistero che entrambi siano single al momento. Andrea Iannone, dopo la relazione di tre anni con Belen Rodriguez e quella con Giulia De Lellis, non ha trovato un’altra donna che gli facesse battere forte il cuore. Lucrezia Lando, invece, viene dalla separazione della scorsa estate dal ballerino ed ex insegnante di Ballando Marco De Angelis. Proprio quando i due sembravano pronti per la convivenza è stata Lucrezia a chiudere il rapporto. Lei adesso vuole pensare solo al lavoro. Ma chissà che tra un ballo e l’altro…