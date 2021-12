Figura barbina per Luciana Littizzetto e Fabio Fazio a Che tempo che fa. Tutto capita per cercare di fare gli auguri a Maria De Filippi che proprio domenica 5 dicembre ha compiuto 60 anni. Vista la stima nei confronti di Queen Mary, Lucianina ha voluto onorare la donna con piccolo pensiero: una telefonata in diretta su Rai 3. Il problema però è che le cose non sono proprio andate come immaginava. Prima di loro tante le trasmissioni e molti i conduttori che hanno dedicato a Maria De Filippi gli auguri.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno avuto parole al miele per la moglie di Maurizio Costanzo a Verissimo. Anche la ‘concorrenza’ Rai ha celebrato la ‘Queen’ in forza alle reti del Biscione: Mara Venier le ha dedicato l’apertura di Domenica In. Poi, in serata, era la volta dell’amica Luciana Littizzetto, ma le cose non sono andate bene e gli auguri sono diventati una comica. La Littizzetto era convinta di avere il numero di telefono della De Filippi e quindi di poterla chiamare.

Ma le cose non sono proprio andate così. Dopo diverse prove, a quel numero risponde un uomo. Luciana Littizzetto chiede: “Maria?”, ma evidentemente non è lei. L’uomo a quel punto dice: “No, ha sbagliato numero”. Figura pessima, ma tante risate in studio. Ma cosa è successo poco prima?





Luciana aveva provato a fare il numero della De Filippi, tenendo nel frattempo tra le mani un mazzo di rose bianche, che avrebbero dovuto entrare in una parodia relativa al bouquet regalato da Fabio Fazio a Lady Gaga. Forse per questo, con le mani impegnate, Luciana potrebbe aver scritto un numero per un altro. Dopo la risposta secca dell’uomo al telefono, Luciana Littizzetto commenta che le sembra tutto uno scherzo e che: “Comunque il mio era giusto”.

"Ha sbagliato numero!"@lucianinalitti prova a fare gli auguri in diretta a Maria De Filippi a #CTCF 😂

Quindi ha aggiunto, ormai beffata, che quello era uno dei tanti numeri che aveva in rubrica di Maria De Filippi, che a quanto pare cambia numero compulsivamente (la comica ne ha ben 4 salvati sul suo cellulare). Alla fine non c’è nulla da fare, Luciana Littizzetto non riesce a chiamare Maria De Filippi e anche Fabio Fazio non riesce a farle gli auguri.