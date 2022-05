Un post in cui spiega quello che la sta succedendo, così Lucia Bramieri ha dato l’annuncio della sua visita, ben poco desiderata, in ospedale. Di lei si era parlato qualche tempo fa quando aveva denunciato un caso di malasanità nel quale era stata rimasta coinvolta la madre approdata, dopo sembra un soggiorno in una struttura poco efficiente, all’ospedale milanese Niguarda.

“Grazie ospedale Niguarda, ora sono sicura che mia mamma è in buone mani… Non come accaduto nei giorni scorsi in un’altra struttura, che si deve vergognare per come ha gestito una paziente anziana con tante patologie e un quadro clinico molto grave… Per ora non faccio nomi… Ma li farò presto!!!”. E ancora continuava Lucia Bramieri: “Grazie!! Siete dei veri angeli!! Un ringraziamento speciale alla nostra dottoressa Silvia Esposito, sempre disponibile, e anche oggi ha dimostrato come sempre grande professionalità ed umanità”.





Lucia Bramieri, mistero sulla sua salute

Tutto ciò che non c’è stato da parte dei medici della precedente struttura. Gli anziani vanno curati con serietà, non con superficialità come hanno fatto con mia mamma! Per voi sono pazienti, per noi sono madri e padri: capite la differenza?”.



Ora la salute che Lucia Bramieri deve controllare è proprio la sua. Sempre sui social ha postato una foto in cui è seduta sopra un letto di ospedale con un ago canula nel braccio. E la didascalia: “Ero molto indecisa se pubblicare questa foto poi alla fine ho deciso di farlo perché la vita non è solo lustrini paillettes e tacchi a spillo…stavo male da mesi ed ora mi sono sottoposta ad un esame molto fastidioso ed invasivo per accertamenti. In attesa dell’esito della biopsia”.



Quindi Lucia Bramieri conclude: “Non sempre l’erba del vicino è la più verde…a volte il vicino nasconde con un sorriso il suo dolore e preoccupazione. Regala sempre un sorriso fa tanto bene a chi lo riceve e non costa nulla! Anche se la paura fa tremare non devi smettere mai di lottare!”.

