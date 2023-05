Da giorni non si parla d’altro: è iniziata la grande fuga dalla Rai. Sono numerosi, già almeno quattro, i giornalisti e conduttori di lungo corso che dopo l’addio di Carlo Fuortes e l’arrivo di Roberto Sergio hanno deciso di lasciare la tv pubblica. A fare rumore è stato il passaggio di Fabio Fazio a Discovery, canale Nove, un fatto commentato anche da Rita Dalla Chiesa che ha sottolineato: “Non è stato cacciato”. Poi anche Lucia Annunziata e Massimo Gramellini pare abbiano fatto i bagagli. Per non parlare del caso Flavio Insinna.

Lucia Annunziata lo ha detto chiaro e tondo, Gramellini lo ha fatto intendere. Nell’ultima puntata de “Le Parole” non ha dato appuntamento alla prossima stagione e a molti le sue dichiarazioni (“Consentitemi di ringraziare la tanto bistrattata Rai“) sono risuonate come un addio. Per quanto riguarda la giornalista, invece, il volto noto di Rai3 ha presentato dimissioni irrevocabili, non senza polemizzare. Ma chi andrà al suo posto a condurre ‘Mezzora in più’? Cerchiamo di scoprirlo.

I nomi in ballo per sostituire Lucia Annunziata

I dirigenti Rai sono al lavoro per ridisegnare la squadra che a settembre aprirà la nuova stagione. In particolare per sostituire Lucia Annunziata in un primo momento il Corriere della Sera ha fatto i nomi di Serena Bortone e Luisella Costamagna. Adesso, però, sempre il giornale di via Solferino fa un’altra ipotesi. A condurre “Mezz’ora in più” potrebbe essere un’altra giornalista e personaggio tv molto famosa e affermata.

Stiamo parlando di Monica Maggioni, giornalista, sceneggiatrice, manager ed ex direttrice del TG1: “Nella sua fascia pomeridiana sembra in vantaggio Monica Maggioni” scrive il Corsera. Ma non c’è solo il suo nome in ballo. Ecco spuntare infatti pure Massimo Bernardini, conduttore di TV Talk. In quest’ultimo caso, tuttavia, la Rai starebbe pensando a qualcosa di diverso da “Mezz’ora in più”. Prenderebbe il via un programma tutto nuovo, di carattere divulgativo più che di approfondimento politico.

🔴 Lucia Annunziata ha dato le dimissioni dalla Rai, malgrado le fosse stata confermata a #MezzoraInPiù.⁰⁰La decisione non è legata ad altri impegni, ma semplicemente al fatto che non si riconosce nella “nuova” Rai, targata Meloni.



(Primaonline) pic.twitter.com/LzpIthIQ2a — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 25, 2023

Questo scenario, tuttavia, appare come il più improbabile. E per un motivo, anzi, per una signora in particolare: “Mentre più improbabile appare l’idea di sostituire Annunziata con un talk, per la sovrapposizione con Domenica In di Mara Venier”. Zia Mara già se la deve vedere con la straripante Maria De Filippi e a viale Mazzini i dirigenti, per quanto fantasiosi possano essere, pare non abbiano intenzione di mettere i bastoni tra le ruote alla Venier mettendola in concorrenza con un altro talk show.

