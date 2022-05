Incredibile rivelazione da parte di un ex tronista di Uomini e Donne, che ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Nuovo e ha svelato retroscena interessanti sulla sua vita privata. Infatti, gli è giunta davvero una proposta molto hot ed è sceso subito nei dettagli raccontando tutto. E ha anche fornito la sua risposta a questa offerta inaspettata, che inevitabilmente potrebbe rappresentare una svolta professionale. Stiamo parlando dell’ex fidanzato di Mercedesz Henger, Lucas Peracchi.

Diversi mesi fa l’ex Uomini e Donne, Lucas Peracchi, aveva puntato l’indice contro l’attuale naufraga dell’Isola dei Famosi. Non ha mai detto la parola “tradimento” ma certamente la frase riferita a Mercedesz Henger “vedeva un altro” è stata tutto fuorché fraintendibile. A suo dire, dunque, la sua ex avrebbe iniziato una frequentazione mentre la love story con lui era ancora in corso. Forse Lucas Peracchi, che svela a Nuovo di essere stato lasciato da Mercedesz Henger era venuto a conoscenza di certi particolari? Non si è comunque saputo di più.





L’ex Uomini e Donne Lucas Peracchi verso i film a luci rosse?

Ebbene sì, Lucas Peracchi ha ricevuto una proposta bollente dall’estero per girare dei film per adulti. Ma al settimanale Nuovo è tornato a parlare dell’ex fidanzata Mercedesz: “Con lei è impossibile avere un rapporto, fa la sua vita e io la mia. Finalmente ho potuto spezzare le catene con la famiglia Henger e con Mercedesz. All’Isola non faccio certamente il tifo per lei, spero che vincerà il migliore”. Poi però l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato sfuggire qualcosa di veramente privato.

Lucas Peracchi ha quindi annunciato ai suoi fan: “Mi hanno contattato dall’America per girare un film a luci rosse. Sul web ho uno spazio dove mi mostro senza veli e qualcuno ha fatto girare un mio breve video. Così ho ricevuto la proposta, ma per il momento ho preferito non accettare. Poi si vedrà”. Allo stato attuale ha preferito non dare la sua disponibilità a immergersi nel mondo per adulti, ma non ha nemmeno chiuso definitivamente la porta. Deciderà probabilmente tutto già nei prossimi mesi.

Per chi non lo conoscesse bene, Lucas Peracchi è nato quasi 36 anni fa in Emilia-Romagna e a 27 ha preso parte a Uomini e Donne in veste di tronista. Ma Maria De Filippi lo ha poi mandato via perché accusato di essersi messo d’accordo con una corteggiatrice. Lavora come personal trainer e modello ed è anche stato sposato con Silvia Corrias. Ora, invece, dopo l’addio a Mercedesz è ancora libero da impegni sentimentali.

