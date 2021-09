I fan di Luca Zingaretti sono completamente tristi. Nessuno poteva immaginarsi una rivelazione del genere da parte dell’attore, ma purtroppo il momento tanto temuto è arrivato. Ha voluto rilasciare un’importante intervista a ‘Repubblica’, dove si è lasciato andare ad una vera e propria confessione. Un annuncio che ha spiazzato tutti, infatti c’era chi sperava che questo evento negativo non si verificasse a stretto giro di posta. Invece è successo ciò che in tanti non volevano proprio sentire.

Alcuni mesi fa Luca Zingaretti era stato colpito dal coronavirus ed era stato ricoverato. Sulle Stories di Instagram aveva pubblicato una foto in cui lo si vedeva di spalle su un letto di ospedale. Intorno a lui c’erano le valigie, lo sguardo rivolto fuori dalla finestra. Immagine abbastanza eloquente dalla quale si possono solo immaginare tutte le sensazioni di chi sta lasciando l’ospedale dopo aver lottato contro la malattia. E aveva detto: “Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l’affetto. Una parte di me resta accanto a chi è qui”.

Nei mesi e settimane precedenti erano uscite fuori riguardanti la possibilità di altri due episodi de ‘Il Commissario Montalbano’. Ma a quanto pare tutto questo non avverrà, come dichiarato da Luca Zingaretti. Leggendo attentamente le sue affermazioni, c’è praticamente una certezza: la popolare serie televisiva Rai è destinata a ritenersi ufficialmente conclusa. Difficile ipotizzare un cambio di passo dell’attore, che ha confermato la sua volontà di non proseguire questa avventura professionale.





Queste le parole di Luca Zingaretti: “Montalbano non è mai stato un problema di soldi. Diciamo che per me è stata una avventura professionale e umana meravigliosa. Adesso mi sembra conclusa. L’autore non scrive più e anche il mio amico regista, Alberto Sironi, se ne è tristemente andato. Ha senso terminare la saga filmando gli ultimi due romanzi inediti anche in segno di rispetto verso di loro? Oppure è proprio la loro mancanza a suggerire un rispettoso silenzio? Propendo per la seconda ipotesi”, ha concluso.

Quasi un anno fa Luca Zingaretti ha invece vissuto un gravissimo lutto. Lui e il fratello Nicola hanno infatti dovuto dire addio alla loro cara mamma Emma Di Capua, morta ad 86 anni in una clinica romana al termine di una bruttissima malattia. Questo quanto riferito all’epoca dei fatti: “Non conta l’età che hai quando una madre se ne va, né l’età della madre che se ne va. Era una donna speciale”.