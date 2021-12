Luca Onestini, che bella notizia. Anzi, le notizie sono due. Intanto la prima: l’ex tronista di UeD torna a casa per Natale con una vittoria (e un assegno) in tasca. Ha vinto il reality show spagnolo Secret Story e dunque la cifra di 50mila euro. In onda su Telecinco, Secret Story è una specie di GF perché vede i concorrenti costretti a una convivenza forzata in una casa, osservati dalle telecamere 24 ore su 24.

Ma in più, a differenza del GF, ognuno di loro ha un segreto personale che gli altri inquilini hanno il compito scoprire. Quello di Luca Onestini, scoperto settimane fa? “Sono diventato famoso il giorno in cui sono nato”. Interrogato dal conduttore, il 28enne ha perciò svelato che cosa è successo in Italia il giorno in cui è nato.

Luca Onestini vince Secret Story

“Sono stato il primo bambino a nascere nel 1993 – ha spiegato in diretta Luca Onestini – Sono nato il primo giorno dell’anno. Per cui, quando sono nato, la prima foto che mi hanno fatto è uscita sul giornale. La prima foto della mia vita è uscita sul giornale, insieme a mia mamma Carla, che saluto”. Poi la finale, dove il concorrente che parla un ottimo spagnolo ha battuto Cristina Porta e Jesus e Dani, i Gemeliers.





In pratica ha battuto la sua fidanzata perché, entrato da single dopo la rottura con Ivana Mrazova, Luca Onestini ha intrapreso una nuova relazione nella Casa. Con Cristina Porta aveva subito stretto molto i rapporti e dopo un’amicizia profonda quella tra loro è diventata una vera e propria storia. “Ha aggiustato il mio cuore – ha detto – Ora credo di nuovo nell’amore”.

Poi, dopo aver baciato Cristina sul palco, un emozionatissimo Luca Onestini ha rivolto dolci parole alla nonna: “Dedico questa vittoria a mia nonna. Nonna, questo è per te. Molte grazie”. Il fratello di Gianmarco Onestini, il primo in studio a festeggiarlo, è ormai diventato un esperto di reality show. Dopo il GF Vip, dove aveva conosciuto la modella Ivana Mrazova, ha preso parte anche a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi.