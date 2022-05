Luca Argentero lascia la televisione? La domanda è oggi legittima. Solo pochi mesi fa aveva incassato un clamoroso successo con la seconda stagione di Doc – nelle tue mani, che aveva raggiunto picchi di ascolti superiore al 25%. Un successo tale da mettere in cantiere già la terza stagione che, secondo i soliti beninformati, dovrebbe andare in onda tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Da quello che si sa, la sceneggiatura è in fase di scrittura: il set non è stato riaperto e non c’è ancora una data ufficiale dell’inizio delle riprese, che si sono sempre tenute tra Milano e Roma.



Poi c’è un altro problema: gli impegni (numerosi) di Luca Argentero, uno degli attori più amati e cercati dal piccolo e grande schermo. Per chi non lo sapesse, fra pochi mesi Argentero dovrebbe iniziare a girare il remake di Sandokan accanto a Can Yaman. È molto veritiero quindi pensare che le riprese della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, slittino in autunno o addirittura nei primi mesi del 2023.





Luca Argentero lascia la televisione? La confessione da Pierluigi Diaco



Ci sarà ancora la bella e bravissima Matilde Gioli, che ha ammesso pubblicamente di aver dato già la sua disponibilità a sceneggiatori e produttori. Ma questa nuova stagione potrebbe essere uno degli ultimi lavori di Argentero che ha confessato tutto a Pierluigi Diaco durante una lunga intervista che l’attore ha rilasciato a al programma di Ti sento.

Spiega Luca Argentero: “Ho la sensazione dopo una ventina d’anni… di aver fatto tutto quello che potevo fare. Penso di aver fatto quello che dovevo e infatti sono estremamente proiettato verso una terza parte della mia vita”. Parole a cui Pierluigi Diaco ha subito replicato: “Sarebbe meraviglioso se tu lasciassi le scene”.



E ancora: “A me piacerebbe… O meglio non lasciarle per il gusto di fare un’uscita eclatante ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent’anni, è stato un ritmo forsennato, mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”. Poi ha raccontato del suo amore per la montagna: “È una questione molto fisica: un mio amico alpinista una volta mi disse ‘io mi sento più vicino a Dio in cima a una montagna che dentro una Chiesa”.

