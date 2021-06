“Sì, si sono baciati”. Il primo bacio tra uomini scatta tra i belli del programma tv. Tutto ripreso dalle telecamere

Seconda settimana e seconda eliminazione a Love Island. Giulia De Lellis si presenta nella lussuosa villa di Gran Canaria con un comunicato che destabilizza totalmente i concorrenti: la coppia meno votata dal pubblico è a rischio eliminare e toccherà al gruppo scegliere chi dei due salvare.

I Lovers hanno preferito salvare Christian, mentre Giulia è stata costretta a lasciare la villa. Giulia e Christian sono i Lover meno amati e ai loro colleghi viene assegnato il difficile compito di scegliere, chi tra i due, salvare e chi, invece, eliminare. Dopo un’attenta riflessione, i concorrenti fanno il nome di Giulia che non si è mai messa in gioco e non sembra essere pronta ad innamorarsi.

Il gruppo si spacca dopo la scelta: mettendo alla prova Cesare che ha stretto una bella amicizia con la seconda eliminata dell’edizione. Ma a Love Island Italia il momento dello sconforto dura poco ed è tempo di qualche chiarimento. Wolf sostiene di provare molta gelosia per Rebeca, nonostante il suo essere zen, poiché certo che a lei piacciano anche Denis e Yuri. La single è spiazzata dalle rimostranze di Wolf e si sfoga con le amiche, ammettendo di volerlo mettere alla prova ma di non essere ancora pronta a cambiare coppia dato che tra loro tutto procede a gonfie vele.





Il primo a essere eliminato è stato Daniel non scelto da nessuna ragazza. La rossa Giulia ha infatti scelto Christian, la new entry Mary ha scelto Manuel, Rebeca ha scelto il suo Wolf, Giulietta a sorpresa ha scelto Denis e Monica quindi ha scelto di default Cesare. Infine Cristina ha scelto Antonino, con cui ha limonato per tutte le ultime 48 ore. Daniel non è stato scelto da nessuno ed è quindi già tornato a casa. Ma per uno che esce, due entrano: la bella Yulia ed il muscoloso Yuri.

Leggi anche... La foto col biglietto in aeroporto e partono insulti e accuse pesanti al volto della tv

A Love Island è stato anche il tempo del primo bacio: fra due uomini (durante un gioco/penitenza). Un bacio a stampo se lo sono scambiati Cesare e Manuel durante uno dei tanti giochi organizzati dagli autori per cercare di smuovere un po’ le acque. I due, oltre ad essersi baciati fra loro, hanno coinvolto anche Giulietta (in due appuntamenti in due giorni diversi) che però durante il recoupling (lo scambio di coppia) ha scelto Denis che, tuttavia, le preferisce Monica. A questo punto i due hanno puntato Yulia che però non si è ancora concessa a nessuno: l’unico bacio che ha dato finora (al di là dei giochi e delle penitenze) è stato a Rebeca.